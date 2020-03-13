【武漢肺炎】2020「東京奧運」聖火在希臘閉門儀式點燃　首創無民眾觀禮先例

今年聖火點燃儀式的女祭司，由希臘女星珊蒂喬治奧(左) 擔任。美聯社 今年聖火點燃儀式的女祭司，由希臘女星珊蒂喬治奧(左) 擔任。美聯社

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）2020年東京奧運聖火點燃儀式，當地時間12日在希臘奧林匹亞（Olympia）舉行，受到武漢肺炎疫情影響，這次儀式禁止民眾入場觀禮，也創下奧運史上首度沒有民眾參與觀禮的聖火點燃儀式。

綜合外電與中央社報導，東京奧運聖火點燃儀式於台灣時間12日17時30分（希臘時間11時30分）在奧林匹亞舉行。國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）、東京奧運組織委員會會長代理人遠藤利明等人，都出席這項儀式。

聖火是在希臘奧運發源地奧林匹亞的赫拉神廟，由女祭司利用凹面鏡聚集陽光成為聖火。今年的女祭司，由希臘女星珊蒂喬治奧(Xanthi Georgiou) 擔任。

相關新聞 武漢肺炎陰影下 日本默默紀念311地震九周年

圖/美聯社

女祭司(上圖中)點燃第一棒、希臘選手科拉卡琪（上圖左) 手上的火把 (美聯社)

女祭司(上圖左)釋放象徵和平的白鴿 (圖/美聯社)

受到2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延影響，希臘奧委會禁止一般民眾進場觀禮，也限制媒體採訪人數。原本計畫可能有700名賓客參加，最後限縮到只有100名來自國際奧委會（IOC）和東京奧運組織委員會認可的賓客獲准出席。

過去聖火點燃儀式，通常可吸引多達1萬2千名觀眾參加。

今年東京奧運聖火接力儀式的第一位跑者是2016年里約奧運女子射擊項目金牌得主、希臘選手科拉卡琪（Anna Korakaki），她也是奧運史上第一位聖火接力跑第一棒的女性。

聖火接力第二棒的跑者，則是獲得2004年雅典奧運女子馬拉松金牌的日本選手野口瑞希，她跑了約200公尺。跑完後她對媒體表示，當聖火點燃的瞬間，心情很振奮。野口表示，期待武漢肺炎疫情早日平息，相信東京奧運能順利舉辦。

聖火將在希臘境內接力傳遞到19日，當天在雅典會將聖火交給東京奧運代表。聖火預定20日運抵日本航空自衛隊松島基地（位於宮城縣東松島市），到25日為止，將在311大地震重災區3縣（宮城、岩手、福島）傳遞。

相關新聞 武漢肺炎陰影下 日本默默紀念311地震九周年

26日則將在福島縣體育設施「J village」舉行日本境內聖火起跑儀式，展開為期4個月日本境內的聖火接力傳遞。

東京奧運組織委員會會長代理人遠藤利明，12日在聖火點燃儀式致詞時表示，新型冠狀病毒疫情蔓延全球，由衷感謝妥善安排這場聖火點燃儀式的相關人士。東京奧運組織委員會將與IOC、日本政府、東京都政府團結一心，以萬全的體制辦好東京奧運。

遠藤說：「日本多次經歷地震、海嘯等大災害，很多人因喪失摯愛的親友而感到悲痛。但就如56年前的聖火勉勵了我們，那是希望之力。2020東京奧運聖火接力的理念就是Hope Lights Our Way（希望照亮我們的路）。在希臘境內的聖火接力將有許多故事誕生，是希望的串連。」

相關新聞 武漢肺炎陰影下 日本默默紀念311地震九周年

聖火第一棒、希臘選手科拉卡琪（上圖右) 將手上的火把傳給第二棒、日本選手野口瑞希 (下圖) 美聯社

圖/美聯社