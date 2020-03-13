《安雅的回家路》戰爭見善良人性　台灣感人上映

《安雅的回家路》講述二戰期間法國協助猶太人躲避蓋世太保追查(圖/電影公司) 《安雅的回家路》講述二戰期間法國協助猶太人躲避蓋世太保追查(圖/電影公司)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)電影《安雅的回家路》由《怪奇物語》童星諾亞施納普、巨星尚雷諾、安潔莉卡休士頓攜手，講述二戰期間法國協助猶太人躲避蓋世太保追查的感人故事，情節緊湊且發人省思，於今（13）日起台灣上映。

史詩級電影《安雅的回家路》（Waiting For Anya）由導演史蒂芬史匹柏《戰馬》原著作者麥克莫波格的知名兒童文學小說改編，集合實力派巨星尚雷諾、安潔莉卡休士頓及「天才童星」諾亞施納普共同演出。



尚雷諾(左)飾演施納普爺爺(圖/電影公司)

故事敘述二次世界大戰期間， 納粹對猶太人展開殘忍的追捕迫害。然而，與以往講述殘暴納粹的電影不同，《安雅的回家路》更著重在人的善良光輝，故事強調法國萊斯坎(Lescun)山間村莊的村民，如何幫助猶太人逃到西班牙躲避納粹追殺。

導演班庫克森決定要竭盡全力，讓這部電影在當地拍攝，「不只是因 為那裡壯麗的風景在電影裡呈現會令人屏息， 還是因為發生在那裡的英勇行為，為了拯救猶太難民性命的義舉， 絕對不應該受到遺忘。」

英國報影評凱西克拉克 強調，「電影裡所有的草原、花朵和美麗的綠色的山脈， 都讓這部電影的景色看起來非常壯闊，像是經歷了一場壯麗的視覺饗 宴。」



電影在法國風光明媚的萊斯坎拍攝(圖/電影公司)



施納普飾演牧羊童(圖/電影公司)

因《怪奇物語》而走紅的施納普正值就學的年齡， 他坦言，要在課業與工作之間取得平衡很不容易，但正慢慢適應中。他也表示自己真的很幸運，能夠透過拍攝這部電影，到達法國的山區 秘境，眼界更加開闊，還學習到了很多學校教科書以外的知識，「 拍電影時讓我彷彿真的置身在那個時代裡， 上了一堂印象非常深刻的歷史課。」

除了面臨學業壓力，擔綱男主角的施納普透露，「我本身是個性比較活潑的人，拍攝《 怪奇物語》的時候身邊幾乎都是小孩子，氣氛很歡樂， 可以邊拍邊玩，但是《安雅的回家路》的演員多數是大人， 題材也比較嚴肅，需要收斂起玩心，有時候很難適應。」

施納普表示，自己本身擁有猶太人的血 統，開始拍攝前花了很多時間了解故事的背景，認為能夠參與這部電 影對他來說意義重大。他期望能夠透過這部電影，讓青少年了解到殘酷的歷史。



克瑞奇曼演出善良的德國軍官(圖/電影公司)

值得一提的是，戲中有一位搶眼的演員湯瑪斯克瑞奇曼， 因演出全台大賣四千萬台幣的韓國電影《我只是個計程車司機》 中正義十足的記者，為報導真相不顧性命而被台灣觀眾廣為知曉， 細膩的演技令人印象深刻。

此次，克瑞奇曼演出憂愁的德國軍官，擁有悲傷的過去，令人揪心不已。 雖然身為納粹軍人，但對於村民幫助猶太小朋友的行為睜一隻眼閉一 隻眼，展現了溫柔又善良的一面，其中一場和天才童星施納普的 衝突戲，他無奈又感傷的演技，格外讓觀眾動容。

劇情講述住在法國庇里牛斯山山區的13 歲牧童裘，在一次牧羊過程中， 猶太人班傑明幫他從野熊手中救回牧羊犬， 他得知班傑明在山區躲避蓋世太保追捕，等待依親的女兒安雅回家， 他決定幫他藏村裡的寡婦艾莉絲的家裡，而艾莉絲和班傑明陸續救了一些猶太小孩， 他們計畫偷偷帶小孩們到安全的西班牙邊境， 熟悉山路的裘也決定出手相助，但德軍佔領了山村， 讓他們的運送工作更加困難及危機重重。

電影已於今日台灣各大戲院上映，詳情請前往官方臉書查詢。



實力派女星安潔莉卡休士頓(右)與施納普有精采對手戲(圖/電影公司)