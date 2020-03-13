網傳台灣捐日本50萬口罩？ 查核中心出面打臉闢謠

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）社群平台上流傳一張日本防衛大臣河野太郎推特圖，內容為宣稱「來自台灣的五十萬口罩安定下來，為台灣的安全祈禱」，分享或散布此圖片者還搭配文字宣稱：「偷偷捐口罩給日本嗎？難怪台灣人7天才能買2個」，台灣事實查核中心查證後表示，這是錯誤信息。

台灣事實查核中心表示，近期在社群平台上流傳一張日本防衛大臣河野太郎的推特圖，內容提到「來自台灣的五十萬口罩安定下來，為台灣的安全祈禱」，分享或散布此圖片者搭配文字質疑「偷偷捐口罩給日本嗎？難怪台灣人7天才能買2個」、「嚴禁出口？不是說口罩不夠要先去自保嗎？」。

查核中心表示，此圖的爭議點在於，日本防衛大臣河野太郎是否曾發布此推文？

在檢視日本衆議院議員、防衛大臣河野太郎Twitter後，在2月28日他有多則發文和轉推後，並無查找到網傳圖片中所提到「感謝台灣捐贈口罩」的推文。

查核中心之後透過日本事實查核推廣協會FIJ（FactCheck Initiative Japan，簡稱FIJ，日文為ファクトチェック・イニシアティブ）協助查證。

河野太郎辦公室檢視網傳圖片後回覆FIJ表示，「這並非大臣所發的訊息（大臣の発信ではない）。」

查核中心比對網傳圖片與Twitter發文，發現網傳圖片顯示的時間、日期和手機裝置等格式，都與Twitter官方帳號不同。

查核中心推斷，日本衆議院議員、防衛大臣河野太郎並無法布此訊息，而河野太郎辦公室也表示，網傳圖片並非大臣所發布的訊息。因此，網傳圖片應為仿造Twitter文，為「錯誤」訊息。