南島文化線上展示 宅在家也能悠遊史前館

國立臺灣史前文化博物館因應新冠肺炎（COVID-19）防疫工作，為方便愛好博物館的民眾不出門也能透過電腦或手機親近博物館，即日起於官網推出匯集「史前考古」、「臺灣南島」、「世界南島」三大主題的線上博物館，讓觀眾隨時隨地都能悠遊於史前和南島文化的浩瀚世界。

為推展考古知識及史前文化，史前館建置的「考古文物3D資料庫」為臺灣第一個以3D模型為主的文物資料庫，也是臺灣目前擁有最多3D文物資料的博物館，觀眾可藉由文物的年代、類別及出土遺址進行搜尋，從任何角度欣賞文物細節，並定期推出經典文物線上展示，搭配考古學家的詮釋增進對史前文化的認識。

以蒐藏、保存並發揚臺灣南島族群的語言、生活經驗及智慧為宗旨的「臺灣原住民數位博物館」，則透過線上展示、知識庫及數位學習，讓觀眾在日常中即可吸收多元且正確的臺灣原住民文化知識。

而史前館近年來執行文化部「國家文化記憶庫及數位加值應用計畫」，以館藏文物為本，鏈結原住民社群與工藝團體共同進行工藝分析及文物重製所產生的文物分析紀錄、主題與轉譯故事等，均可線上閱覽，提供部落或有志文化復振的民眾運用於文化傳承教育。

而史前館刻正進行中的建築空間再造及常設展更新計畫，未來規劃新增世界南島文化展示內容，呈現太平洋及東南亞地區的南島語族群文化，史前館也領先推出世界南島主題線上展示，預計透過主題特展、展覽回顧、藏品及出版品資料庫，讓觀眾提前感受世界南島蓬勃的文化生命力。

史前館持續發掘並深耕在地史前、臺灣與世界南島文化，結合科技與網路科技，將館藏與研究展示資源數位化、雲端化，歡迎觀眾一起共享、探索博物館的奧妙與無限可能。（新聞轉載自新住民全球新聞網）