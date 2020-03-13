強化宜蘭橫向聯繫 移民署收容所防疫再升級

李界瑩所長(左)前往羅東博愛醫院，為一起印尼籍受收容人的醫療協助案向院長盧進德致贈感謝狀(宜蘭收容所提供) 李界瑩所長(左)前往羅東博愛醫院，為一起印尼籍受收容人的醫療協助案向院長盧進德致贈感謝狀(宜蘭收容所提供)

「嚴重特殊傳染性肺炎」（新冠肺炎）疫情持續升溫，移民署北區事務大隊宜蘭收容所的收容及遣送量能不斷攀升，去（108）年均逾4,500人；為免防疫出現破口致生群聚感染，除依循中央指標，更延伸在地觸角，與宜蘭縣政府、矯正署宜蘭監獄及羅東博愛醫院等機關院所交流防疫心得，強化橫向聯繫機制。

宜蘭收容所所長李界瑩日前率隊一行5人至宜蘭縣政府拜會縣長林姿妙，與縣府一級衛生主管就防疫工作交換意見，反映收容所面對嚴峻疫情的隱憂，例如難掌握在地即時疫況、隔離室與空間不足，及防疫物資耗損量高等。

林姿妙表示，宜蘭所是縣內防疫團隊一份子，將納入縣府定期舉辦的聯合防疫會議中。

另外，衛生局長徐迺維在場提出兩點建議：一為重新思考受收容人與工作人員的分區控管及辦公情形，出入動線分明，萬一出現確診個案也能快速溯源。二為落實訪談，確切瞭解初入所移工與職員的旅遊史、接觸史及是否群聚（TOCC）等，以有效篩濾風險因子。

所長李界瑩近日也率隊拜會宜蘭監獄典獄長黃建裕，雙方針對近期監所防疫措施交流經驗。黃建裕提到，宜蘭監獄特別重視新收階段的防疫處置，採高標準，如受刑人量測體溫逾攝氏37度即辦快篩並送隔離室觀察。

再者，宜蘭監獄原為因應A型流感，於年初備有一些口罩庫存，但為降低汰換率，特別組建新的生產線製造口罩布套供職員使用。

說到此，黃建裕當場致贈80片給宜蘭所，暖心舉動是作為同性質公部門關係融洽及敦親睦鄰的最好證明。此外，李界瑩前往羅東博愛醫院，為一起印尼籍受收容人的醫療協助案向院長盧進德致贈感謝狀，也藉此機會就所方與院方的防疫合作面交流想法。

李界瑩表示，防疫視同作戰，本所訂每年9月至隔年3月為因應季節傳染性疾病的「防疫期」。面對來勢洶洶的新冠肺炎病毒，所方全力備戰；落實中央政策之餘，也重視與在地各界力量的資訊交流與資源共享，倘遇突發狀況即能快速獲得支援回應，讓橫向聯繫的整體防疫力再升級。（新聞轉載自新住民全球新聞網）