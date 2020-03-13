【快訊】台灣13日新增一武漢肺炎確診、累計50例　個案為中部50多歲美國籍男性

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣今天(13日) 新增1例武漢肺炎 (COVID-19, 新冠肺炎) 確診者，患者為美籍男性，為在台灣工作的上班族，疑遭已離境之友人感染。

中央流行疫情指揮中心今天14:00召開記者會表示，案50為中部50多歲美國籍男性，獨自在台灣工作，2月24日曾接待4名來台的美國友人(均於2月26日離境)。案50於2月27日、3月4日及7日陸續出現畏寒、咳嗽及發燒症狀，7日就醫後收治住院，10日由醫院採檢通報，於今日確診，目前於負壓隔離病房治療。

經衛生單位進一步調查，案50在2月24日接待的4名美國友人為兩對夫妻，其中一對夫妻有1人於2月24日出現冷顫、咳嗽、疲倦症狀，另1人於2月26日離境後也出現症狀，且該對夫妻在美國的家人於3月10日確診武漢肺炎。另一對夫妻亦有1人於2月26日離境後，出現呼吸道症狀 (如下圖)。

依案50發病前暴露史研判，遭美國友人感染的可能性較高(境外帶入，境內感染) 。

針對案50，目前初步掌握接觸者共64人，將持續追蹤匡列；此外，也已掌握案50及4名美國友人2月24日的活動行程，後續將進一步調查該4名美國友人在台其他時間的活動軌跡。

指揮中心同時宣布，第2批武漢包機返台361人檢驗結果均為陰性，目前健康情形良好，持續於集中檢疫所密切健康監測。

昨(12)日指揮中心公布國內第49例COVID-19(武漢肺炎)病例(如下圖)，為北部40多歲女性，發病前曾至愛爾蘭、比利時等地旅遊，依個案發病前活動史研判，於境外感染的可能性較高。

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