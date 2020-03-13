立院三讀600億防疫紓困特別預算 一毛未刪

武漢肺炎疫情持續衝擊台灣各行各業。 武漢肺炎疫情持續衝擊台灣各行各業。 (來源 中央社)

立法院會今天三讀通過中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算，歲出計列新台幣600億元；朝野立委一致支持防疫工作及紓困振興計畫，及時獲得充分資源。

行政院會2月27日通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，全案從行政院會到立法院三讀，僅花了16天就火速通過，且全案一毛未刪除、未凍結。

因應武漢肺炎疫情，立法院會繼2月25日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」賦予編列特別預算的法源依據之後，今天上午通過中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算（109年1月15日至110年6月30日）。

為防治嚴重特殊傳染性肺炎，維護人民健康，並因應對國內經濟、社會衝擊，行政院會2月20日通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案，函請立法院審議；四個政黨、12個版本的草案，歷經政黨協商與討論表決，立法院2月25日三讀通過特別條例，同一天並經總統簽署、公布，回溯自1月15日起施行。

接著，行政院會2月27日通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，函請立法院審議。特別預算案內容受到關注的包括發給接受居家隔離、檢疫者及請照顧假家屬防疫補償金共18.2億元，辦理餐飲、零售、商圈、夜市、傳統市場的優惠措施匡列20億元，辦理藝文場所消費及票券抵用券3億元等。

行政院長蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮及相關部會首長3月3日赴立法院列席報告特別預算案編製經過。蘇貞昌說明，政府秉持「雨露均霑、立竿見影、固本強身、加強公建」四大原則提出各項紓困、振興計畫，特別預算歲出計列600億元，財源規劃以舉借債務300億元及移用前年度歲計賸餘300億元支應。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議3月4日、5日及9日審查特別預算案，通過初審，沒有刪減或凍結任何金額。

立法院會今天在朝野立委一致支持下，三讀通過中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算，預算編列600億元，一毛未刪，也沒有凍結任何預算。

三讀通過的中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算主要包括防治經費共196億元，做為應變醫院隔離收治、設置集中檢疫場所、發給防疫補償金、徵購防疫物資與檢驗設備、補貼各級學校及運輸業者等防疫物資等所需經費。

此外，紓困振興經費共404億元，提供受衝擊如內需型產業、製造業、觀光及運輸業、農漁業、藝文展演，以及原住民族與客庄產業等，辦理包含受疫情影響企業貸款融資保證、利息補貼、創新研發與人才培育補助、運輸業稅費補助、旅宿業營運補貼、協助農漁畜產品拓銷、內需型產業與藝文產業消費優惠等。