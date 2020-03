【武漢肺炎】中國外交部稱「 是美軍把疫情帶到武漢」 網友砲轟: 請中國交代真相

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 中國外交部新上任不久的發言人趙立堅(Lijian Zhao)昨(12)日透過推特發布中英文推文語出驚人地表示「可能是美軍把疫情帶到了武漢」。

在武漢肺炎肆虐全球之際,美國境內因為流感死亡的人數也達到驚人的數字!根據ibtimes.com在3月9日的報導,美國疾病防控中心(Centers for Disease Control and Prevention , CDC) 估計,從去年(2019年) 10月1日到今年(2020年) 2月29日,美國至少有2萬人死於流感,其中兒童有136例。

美國疾控中心CDC主任羅伯瑞德佛(Dr. Robert Redfield) 11日在國會作證時指出,不排除在美國因流感去世的病人,確實可能有人是感染了武漢肺炎 (新冠肺炎)。

圖/擷取自環視頻

中國外交部發言人趙立堅的推文就附上了這段影片,窮追猛打說:

不但如此趙立堅還發了內容相同的英文推特:

Some #influenza deaths were actually infected with #COVID-19, Robert Redfield from US #CDC admitted at the House of Representatives. US reported 34 million cases of influenza and 20,000 deaths. Please tell us how many are related to COVID-19? @CDCDirector pic.twitter.com/vYNZRFPWo3