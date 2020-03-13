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【武漢肺炎】中國外交部稱「 是美軍把疫情帶到武漢」 網友砲轟: 請中國交代真相

美國疾控中心CDC主任羅伯瑞德佛(Dr. Robert Redfield) 11日在國會作證時指出，不排除在美國因流感去世的病人，確實可能有人是感染了武漢肺炎 (新冠肺炎)。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/03/13 12:19
圖左為美國疾控中心CDC主任羅伯瑞德佛 (原始圖片:環視頻/TN合成 )

圖左為美國疾控中心CDC主任羅伯瑞德佛 (原始圖片:環視頻/TN合成 )

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 中國外交部新上任不久的發言人趙立堅(Lijian Zhao)昨(12)日透過推特發布中英文推文語出驚人地表示「可能是美軍把疫情帶到了武漢」。

在武漢肺炎肆虐全球之際，美國境內因為流感死亡的人數也達到驚人的數字！根據ibtimes.com在3月9日的報導，美國疾病防控中心(Centers for Disease Control and Prevention , CDC) 估計，從去年(2019年) 10月1日到今年(2020年) 2月29日，美國至少有2萬人死於流感，其中兒童有136例

美國疾控中心CDC主任羅伯瑞德佛(Dr. Robert Redfield) 11日在國會作證時指出，不排除在美國因流感去世的病人，確實可能有人是感染了武漢肺炎 (新冠肺炎)。

圖/擷取自環視頻

中國外交部發言人趙立堅的推文就附上了這段影片，窮追猛打說:

美國疾控中心主任被抓了個現行(當場抓包) 。(武漢肺炎) 零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！

不但如此趙立堅還發了內容相同的英文推特:

不過趙立堅的推文立刻引起包括網路媒體德國之音在內的網友反擊說，全世界都應該要求中共交代病毒從何而來:

不過還是有同路人支持趙立堅:

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