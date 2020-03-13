【武漢肺炎】加拿大總理夫人也中鏢確診　總理杜魯道自我隔離

加拿大總理杜魯道及夫人檔案照。（美聯社圖片） 加拿大總理杜魯道及夫人檔案照。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）武漢肺炎（新冠肺炎）橫掃歐美政壇領袖名人，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）夫人也被確診病毒陽性；截至13日上午，加拿大確診人數已來到142人、死亡病例1人，加拿大股市12日重創。

前一日才宣布因妻子蘇菲·格雷戈瓦（Sophie Gregoire）出現疑似流感症狀，而在家自行隔離的杜魯道，其妻在接受新冠肺炎篩檢後，於當地時間12日晚間確診新冠肺炎。

美聯社報導，總理辦公室發布聲明指出，杜魯道目前健康良好，沒有出現疑似症狀，他也做了預防措施並遵從醫囑，將進行為期14日的自我健康檢測及隔離。

在自我隔離期間中，杜魯道仍會遠距辦公，如視訊會議聽取簡報，保持電話與電郵暢通以確保政務不中斷。

杜魯道原計畫在首都渥太華進行領袖會談，但取消出席，但杜魯道已與美總統川普及英首相強生通過電話針對武漢肺炎疫情防控進行意見交換。

日前加拿大遭砲轟對新冠肺炎疫情怠慢，國內確診病例多分布在卑詩省或安大略省，安大略省更宣布停課至4月5日。

截至13日上午，加拿大新冠肺炎確診人數已來到142人、死亡病例1人。12日加拿大多倫多證券交易所開盤大跌逾千點，觸發熔斷機制後暫停交易，創下80年來最大單日跌幅。