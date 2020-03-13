【武漢肺炎】文化部出手助台灣藝文產業　詳細補貼方案揭曉！

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)受到新冠肺炎疫情影響，文化部祭出紓困方案，首開放自1月15日起受到衝擊影響的的藝文事業申請，每次公告補助上限為250萬元。
文化部公告《
文化部說明，紓困措施包括減輕營運衝擊補助、貸款利息補貼及文化部所屬文化場館租金及規費補貼等。其中，減輕營運衝擊補助包括「減輕營運困難補助」、「因應提升補助」兩項補助，申請者可個別或合併提出兩項補助申請。
「減輕營運困難補助」，項目可包括因疫情造成衝擊所衍生之人員薪酬、展演映活動取消或延期或退票之製作成本、場地及設備租金等營運費用之補助。第二項「因應提升補助」，文化藝術事業可對疫情衝擊提出因應措施，或於遭受疫情衝擊期間為提升未來營運能力，規劃各項研發創新、人才培育、製作排練、技術提升、數位行銷等計畫，亦可申請補助。
為解決藝文產業及藝文工作者燃眉之急、加速撥款時程，第一次「減輕營運困難補助」，將先受理1月15日至3月31日受衝擊的情形；而「因應提升補助」，則可合併提出，但執行不受此期間限制。
申請者為藝文事業者，每次公告補助上限為250萬元；申請者為本辦法所定義之自然人者，每次公告補助上限為6萬元。
此外，本辦法亦明定貸款利息補貼機制，藝文產業已納入經濟部中小企業處辦理之紓困貸款方案。藝文事業申請貸款過程中若有困難，文化部與文策院亦將提供諮詢協助。
依據「經濟部受嚴重特殊傳染性肺炎影響產業及事業紓困振興辦法」，各家事業得申請舊有貸款展延及營運資金和振興資金貸款，亦將由經濟部提供銀行貸款利息補貼，中小企業信保基金提供信用保證。
詳細貸款利息補貼方案包括：
1.舊有貸款展延：已辦理之貸款，其本金償還期限獲銀行同意展延且減免利息者，由經濟部最高按中華郵政一年期定存機動利率（1.06%）補貼各家銀行利息，補貼期間最長1年，每家事業貸款之利息補貼上限22萬元。
2.營運資金貸款（例如薪資、租金）：依該辦法獲經濟部營運資金貸款者，信保基金將提供10成信用保證並免收保證手續費，經濟部並將補貼貸款利息，補貼期限最長6個月，補貼利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率加1％（2.095%）計算，每家事業利息補貼上限5萬5,000元，但貸款期間不得減薪或裁員。
3.振興資金貸款：依該辦法獲經濟部振興資金貸款者，由信保基金提供8至9成信用保證並免收保證手續費，經濟部並將補貼貸款利息，利息補貼期限最長1年，補貼利率最高按中華郵政二年期定存機動利率（1.095%）計算，每家事業補貼上限22萬元。
至於依「經濟部受嚴重特殊傳染性肺炎影響產業及事業紓困振興辦法」獲同意貸款，但未符合其利息補貼資格而未獲利息補貼者，文化部將同步委託文化內容策進院辦理其貸款利息補貼。前述利息補貼事項，相關作業須知將另行公告。
此外，有辦理稅籍登記之非營利藝文團體，若有資金週轉需求，文化部亦可協助轉介經濟部與信保基金之「中小企業千億保專案」，提供信用貸款，貸款額度最高600萬元，一百萬元內提供9.5成信用保證，一百萬元以上提供8成信用保證。
文化部本次共投入15億元進行藝文產業之紓困及振興，其中8億元編列於依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》所編列之特別預算，包括紓困經費4億元、振興經費4億元；本部另在不排擠原有年度補助經費前提下，從本部公共建設計畫中移出可延後進行之工程經費，報請行政院核定轉為「移緩濟急」預算共7億元，亦作為紓困補助。因此，特別預算加計移緩濟急預算共計15億元，其中作為短期藝文紓困之用可達11億元，後續振興措施投入4億元。
後續振興措施4億元中，3億元為藝文產業納入經濟部振興抵用券適用範圍之經費，待疫情趨緩後，藝文產業將納入由經濟部規劃之振興抵用券方案，可於全國之藝文展演場館及音樂展演空間、藝文展演預購票券、書店、唱片行、電影院等使用，不限旅宿地、不限於商圈夜市，全國藝文場所都適用，且3億元預算將全數將用於藝文消費之抵用。
此外，文化部另將再策辦其他藝文產業振興措施，包括「促進出版事業與實體書店之營運及銷售」、「提振視覺藝術、表演藝術與工藝之創作、研發、展演及展售」、「活絡電影映演、影視製作及流行音樂展演」、「推展博物館、地方文化館與社區營造之營運及展售」、「鼓勵有形與無形文化資產之推廣及營運」等，預計共將投入1億元，本部亦將結合年度計畫支持疫情期間民間所提因應提升計畫，為後續振興預做準備，以擴大振興效益。