【武漢肺炎】菲律賓首都馬尼拉3/15起封城30天　陸海空運暫停、全面停課

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）菲律賓總統杜特蒂昨(12)日宣布首都馬尼拉自3月15日起封城30天，以便抑制2019冠狀病毒疾病的疫情擴散，全面暫停進出大馬尼拉的國內陸運、海運及空運，並實施社區隔離及停課等措施。

外電報導，這項措施將自3月15日(週日) 持續到4月14日(週二) 為止，勢必影響馬尼拉16城鎮多達1300萬民眾的生活，對經濟也將造成衝擊。

美聯社報導，菲律賓目前有52例確診，5人死亡，大部分都集中在馬尼拉地區。

由於內閣曾有官員接觸過染病的患者，菲律賓總統杜特蒂本人12日也在總統府接受武漢肺炎篩檢。相關官員目前正居家檢疫中。

菲律賓政府並將該國因應2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）預警系統調升為2級紅色警戒。

中央社報導，杜特蒂宣布的封城措施是在大馬尼拉地區進行，其他地方政府視情況依相關規定行事。大馬尼拉市的大眾運輸系統，捷運及火車僅能在區內行駛，且須遵守交通部及衛生部指示。

菲律賓防疫小組及相關官員應每天舉行小型會議，討論疫情。除菲籍、菲律賓人的配偶、持永久居留證者以及外交護照者之外，來自發生武漢肺炎國家（地區）的旅客不得來菲律賓。

至於政府行政部門13日起停班後，只保留必要人力。私人公司行號視情況彈性上班。民眾非有必要不得舉行大型集會。

另外，菲律賓各級學校停課至4月12日，以防疫情蔓延。

菲律賓政府防疫升級，只要一個里（Barangay）有2戶傳出有人被感染，整個里都要隔離。一個市鎮若有兩個不同的里有病例發生，全城須隔離。一個省若有兩個不同的市鎮有病例，全省須隔離。