美股狂瀉2352點 跌幅10%逾32年來最慘

美國華爾街交易員在12日開盤重跌時面露沮喪（美聯社圖片） 美國華爾街交易員在12日開盤重跌時面露沮喪（美聯社圖片）

武漢肺炎引爆全球股災，美股道瓊指數步入熊市後再跌2352點，跌幅近10%，創1987年「黑色星期一」以來最糟表現。美國總統川普與聯準會即使喊話加行動，都難擋恐慌賣壓。

隨著歐洲多地股市崩跌逾10%，美股今天開低走低，尾盤賣壓加重，道瓊工業指數終場暴跌2352.6點，跌幅9.99%，收在21200.62點。標準普爾500指數大跌260.74點，跌幅9.51%，收在2480.64點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫750.25點，跌幅9.43%，收在7201.8點。

道瓊指數創史上最大單日跌點，寫下1987年10月19日「黑色星期一」（Black Monday）崩跌22.6%以來最糟表現。標普500指數與那斯達克指數都從2月19日所創歷史高點回檔逾20%，尾隨道瓊指數步入熊市（空頭市場），11年多頭行情告終。

美股一開盤就直線下探，標普500指數盤初跌逾7%，本週第2度觸發暫停交易15分鐘的熔斷機制。

美東時間上午10時左右恢復交易後，盤勢依舊不振。隨著2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擾亂市況，聯邦準備理事會（Fed）下午宣布將向短期融資市場注資逾1.5兆美元，但未能有效安撫人心，美股短暫拉高又不支倒地，最後收在全天最低點附近。

道瓊指數30檔成分股全面收黑，跌幅都超過4.6%。標普500指數11大類股也一片慘綠，能源、金融、工業與一向抗跌的公用事業類股跌幅都超過10%。

飽受武漢肺炎摧殘的航空與郵輪股走勢淒慘。聯合航空控股（United Airlines Holdings）股價狂跌近25%，達美航空（Delta Air Lines）跌幅達21%。皇家加勒比遊輪（Royal Caribbean Cruises）暴跌近32%，宣布停航的公主遊輪（Princess Cruises）母公司嘉年華集團（Carnival）跌幅達31%。

指標科技股賣壓沉重，蘋果公司（Apple）股價大跌9.9%，微軟（Microsoft）與臉書（Facebook）跌幅也都超過9%。

費城半導體指數大跌10.91%，30檔成分股有19檔跌幅超過10%。台積電美國存託憑證（ADR）跌幅達6.8%。

道瓊指數昨天重挫1464點，率先步入熊市，昨晚消息面利空不斷，便預告美股將延續頹勢。

川普為防止疫情惡化，宣布為期30天的歐洲赴美旅遊禁令，但未提出投資人引頸期盼的強力經濟振興措施。影星湯姆漢克斯（Tom Hanks）確診感染武漢肺炎，美國職籃NBA也在球員染疫後宣布停賽，進一步打擊投資人信心。

美股指數期貨瀰漫低氣壓，重挫5%觸發熔斷機制。歐洲中央銀行（ECB）宣布擴大購債，但未如市場預期降息，加上川普最新禁令重創旅遊相關類股，道瓊歐洲600指數崩跌11.5%，創史上最差單日表現。

美股今天再度暴跌，道瓊指數本週跌幅已超過18%，標普500指數與那斯達克指數跌幅也達16%以上。

隨著武漢肺炎全球疫情蔓延，多國相繼採取封城或減少人群接觸的社會疏遠（social distancing）措施，勢必使原本就吹起寒風的景氣雪上加霜，而且影響範圍與延續時間都是未知數，令投資人如坐針氈。

安聯集團（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）今天接受財經媒體CNBC訪問時預言，全球經濟將走向衰退，「我們將見到經濟驟停蔓延，經濟驟停麻煩就在於不易再度發動」。

伊爾艾朗認為，美股要從前波高點回檔超過30%才能止住賣壓。

素有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）今天飆升40%，盤中一度衝破76，創2008年以來新高，凸顯美股步入熊市後投資人更為焦慮。

另一方面，紐約州為防止群聚感染，眾多集會活動取消，企業也盡可能讓員工在家上班。紐約證券交易所（NYSE）已限制訪客參觀交易大廳，並制定應變方案，必要時將清空一向繁忙的交易大廳，改用配套電子交易系統。