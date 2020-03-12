用餐享啤酒暢飲！台北花園大酒店新品牌「饗聚廚房」粉墨登場

喜愛聚餐的饕客有福了！台北花園大酒店為拓展美食版圖決心，原「六國餐廳」因應發展布局改為全新品牌「饗聚廚房To-Gather Kitchen」，由饗美食、聚感情為概念延伸出核心主題，以料理凝聚每一刻，讓用餐而團聚的朋友與家人們好似回到自家廚房一般，隨心愜意品味美饌。「饗聚廚房」以無國界料理為主題，匯集中式、西式、泰國、日本、馬來西亞、越南……等多國特色自助百匯，本著美味再升級、升級不加價的精神，餐檯不只增加餐點選項，也將質量提升，更提供多元服務，新增每日限量手搖鈴私房創意料理(位上)、DIY料理區、哈根達斯冰淇淋、經典飲料及各式啤酒暢飲，帶給賓客無限歡樂，平日午/晚餐/假日下午茶每位699元+10%，假日午/晚餐每位899元+10%，盡情享受主廚團隊精心研發的各式創意佳餚，豐富感官體驗。<未滿18歲禁止飲酒>

台北花園大酒店全新品牌「饗聚廚房To-Gather Kitchen」，由經歷豐富的涂向榮主廚操刀，精心規劃一系列道地泰式風味，含泰式海鮮酸辣湯、繽紛泰式沙拉、泰式傳統麵食、義式烤牛肉佐特製醬(假日限定)……等，使用泰國香料、食材，搭配季節蔬果，將泰國菜的靈魂元素─酸、辣、鹹、甜、苦五味，透過料理發揮到淋漓盡致，帶給賓客一場視覺與味覺的盛宴。除此之外，「饗聚廚房To-Gather Kitchen」也保留無國界料理特色，提供精選新鮮日式生魚片、新加坡拉薩麵、越南河粉、泰式酸辣麵、法式點心、墨西哥薄餅料理、手工披薩…等，讓饕客彷彿環遊世界般，嘗遍經典異國風味，打造難忘美好食光！

集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「每逢朋友聚會、家庭聚餐、公司餐敘以及團體餐會…等，觀察到國人偏好自助百匯為首選，台北花園大酒店看準顧客對自助百匯的喜愛，透過核心價值多元、融合、共享、延續，串聯顧客認同與情感連結，推出新餐飲品牌，餐廳斥資進行些許空間改造，升級餐檯菜色，午餐晚餐時段更新增限量手搖鈴創意料理桌邊服務，由服務人員逐桌遞送，傳送幸福美味，預估將可帶動業績提升。」

此次新增限量手搖鈴創意料理則取其「響鈴開飯」之意，更寓意「將美味聚集於此」，因而整體規劃為主廚團隊將每日取得的新鮮食材，發揮創意並融合民族文化，匯集中、西式料理手法，延伸節令食材的特色，幻化出全新美饌驚豔賓客，如：熱起司脆片佐莎莎醬、迷你卦包佐泰式打拋豬、法式鵝肝脆餅佐無花果、古早味香菇雞肉粥、焦糖現烤布丁……等，每日都為顧客獻上前有未有的五感體驗，滿足挑剔的味蕾！