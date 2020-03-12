親中爭議立委吳斯懷 向國防部索軍事資料動機遭疑

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）曾因親中立場引發軒然大波的退役陸軍中將吳斯懷，現為立法院社會福利及衛生環境委員會成員，近期卻傳出向軍方索取機密軍事資料，動機啟人疑竇。

自由時報報導，吳稱僅是為了問政需要，行使立委職權，認為自身專長在國防領域，研究國防白皮書並無不妥，也無其他意圖。

然而，知情人士指出，吳斯懷索取的資料，包括敏感的資通電軍作業、陸海空軍編制、聯合戰力規劃、聯兵營整備進度等。對此，國防部證實吳的確有提出相關需求，已派專員向其報告，但強調涉機敏資訊時皆遵守國家機密法原則。

吳斯懷曾於2016年11月赴中國參加孫中山誕辰紀念活動，卻被拍到在台下聆聽習近平訓話，奏中國國歌時也起立致敬，遭批過度親中。他以事前並不知情為由，稱到場才知是習近平主持，基於禮貌，不便臨時走人。

儘管爭議不斷，去年國民黨中常會就不分區立委名單行使同意權時，仍讓他保住了安全席次，使吳斯懷得以進入立院，成為第十屆立委。

國民黨青壯派台北市議員羅智強曾在節目上激動表示，吳斯懷是毀滅性災難，並向他喊話，只要他辭去不分區立委，「去他家門口跪都可以」。羅智強之後在臉書表示，決心戀棧的人，多費唇舌也無用，指吳斯懷將成未來四年國民黨最大沙包。