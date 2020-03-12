因應武漢肺炎衝擊經濟　蔡英文召開國安高層會議

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）因應新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情全球擴散帶來的經濟衝擊，總統蔡英文今（12）日下午召開國安高層會議，並做出五點指示，要求行政部門強化短期經濟動能，並維持台灣經濟活力。

蔡總統聽取行政院及各部會應變準備報告後表示，儘管防疫的超前部署，使得國內目前疫情管控良好，但仍需加強各項整備，以因應疫情帶來的經濟衝擊。

蔡總統的五點指示包括落實新台幣600億元的防疫特別預算，她表示，目前「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」已經立法完成，特別預算也正由立法院進行審議，600億元受衝擊產業紓困預算應確實執行。

除600億元的紓困預算外，蔡總統也指示各部門彙整政府預算以緩濟急及各項基金的支出，例如就業安定基金與觀光發展基金等，約有近400億元經費可投入紓困與振興計畫。

此外，行政院應清查公部門各機關及國營事業，除緊盯前瞻基礎建設計畫進度外，就公共建設、政府採購、與包含長照幼托等公共服務的部分，以及國防產業及相關採購等，加大加速進行，以最高的效率、最短的時間落實各項擴大內需計畫。

第四，蔡總統表示，除了公部門投資加速之外，也應大力促進民間部門投資，相關部會應確實執行台商回流及投資台灣方案，全力協助企業排除投資障礙，維繫民間投資動能及總體經濟活力。

最後，蔡總統也請財政部、金管會、中央銀行等各部會密切觀察國際金融市場，特別是美國股市的情勢，即時因應，全力維持匯市穩定與股市動能。