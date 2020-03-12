3/14鐘點情人限時1小時 台南大員皇冠假日酒店快閃住宿優惠2,888元起

迎接3/14白色情人節，台南大員皇冠假日酒店破天荒推出「鐘點情人限時1小時快閃優惠住房」，凡是在3月14日當日下午2點到3點之間，完成訂房每房晚優惠價下殺2,888元起，含2客自助式早餐，折扣高達2.8折，且不分平假日預訂入住日於2020年12月31日前任一天皆適用。因為僅有限時1小時快閃搶訂，所以除了撥打訂房專線06-3911858之外，也同步開放官網訂房、IHG APP訂房，且IHG優悅會會員預訂再享95折優惠。

另外，針對Booking.com或是Expedia、Hotel.com、Agoda、Trip.com等OTA訂房系統，同步提供此快閃優惠住房，勢必造成一股搶訂熱潮，甚至有可能會出現長期住宿需求的Long Stay房客來搶訂，目前酒店已全面備戰，做好迎接湧入的電話或是官方網站的預訂流量。以上專案須另加10%服務費與5%營業稅。台南大員皇冠假日酒店訂房專線:06-3911858。

台南大員皇冠假日酒店是台南旅遊安平住宿最佳首選，231間客房皆精選英國皇室認證御用的斯林百蘭名床、多款安睡之選枕頭，以及義大利貝佳斯SPA美膚名牌的沐浴用品，客房內皆有獨立大型泡湯浴缸，充分享受品味的雅謐時光。

酒店也提供自行車，供房客免費租借，前往安平樹屋、安平古堡，來一趟歷史懷舊古都巡禮，不必擔心因開車遇上塞車、停車的麻煩事，讓安平之旅順暢又順心，以及台南第一家酒店停車場設有4座Tesla特斯拉充電站，讓您的旅遊也能節能又環保。即刻預訂06-391-1858，地址：台南市安平區州平路289號。