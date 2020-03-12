新北超前部署停課不停學 率先實施雲端行政及視訊教學演練

因應新冠肺炎疫情，新北市教育局超前部署，建置「 停課不停學，學習送到家」防疫學習專區，今(12) 日在三峽區龍埔國小由張明文局長及黃清海校長率先實施新北各校防 疫雲端行政及視訊線上教學演練， 除了親自示範六年級視訊朝會演練，校內國語、數學、英語及社會等 4位六年級教師，也模擬各種在家視訊線上教學模式。

教育局張明文局長表示，新北市因應未來可能停課的情況， 特別要求各校進行各項大型視訊集會演練， 另針對未來停課在家線上學習需求，教育局也已準備超過2萬3, 000台行動載具備用，並與電信業者以月租方式申請網路服務， 提供有需求學生申請借用。

龍埔國小以教師社群方式推動線上教學， 目前全校六年級9位老師都能運用線上教學工具。例如，視訊朝會時 ，校長只要運用Google Hangouts Meet視訊工具，在會議室使用筆電即可對全校班級視訊廣播， 教室內師生只要看著教室前方投影銀幕， 就可以同步接收學校傳達的重要訊息。

此外，演練也運用教育局提供的「停課不停學，學習送到家」 各種線上資源， 由六年級四個班級進行不同領域的視訊線上教學演練。 四位老師同時在校內教師研習中心， 以視訊方式各自和教室內同學進行遠距教學演練， 呈現各班跨領域豐富多元的線上學習樣貌。

609班數學課張育菁老師，運用均一教學平台引導學生小組討論， 輔以Kahoot進行題目練習。601班英語課李昭慧老師， 運用PPT複習單字和句型，再用Quizlet練習單字拼字。 602班社會課潘詠思老師， 運用LearnMode學習吧進行教學， 再用PearDeck讓學生即時互動答題。 603班國語課蔡昀靜老師，使用電子書搭配Google表單， 最後運用Quizizz進行總結性評量。

龍埔國小施信源老師也大方分享自己的經驗， 並把自己的視訊教學錄製成影片， 上傳到YouTube供新北市教師參考，施信源老師說：「 視訊教學較為單向，因此教材內容需要更具體的生活實例。 同時要把班級經營納入，視訊教學開始前建議先於畫面中點名， 並確認軟硬體正常運作， 也可以盡量搭配多種的科技軟體或平台進行混成教學。」

新北市長期推動資訊教育，以學生學習為中心，首創建置單一認證「 親師生平台」(http://pts.ntpc.edu.tw/ )，整合介接超過70項政府及民間學習資源， 只要透過校務行政系統帳號登入後，即可免費使用各種線上學習資源 及視訊軟體。新北市建置「停課不停學，學習送到家」專區， 相關訊息可以至「新北市資訊業務入口網」(https:// mis.ntpc.edu.tw/)查詢。