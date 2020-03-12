新北讀報教育強化媒體識讀 防疫訊息能辨真偽

照片由新北市政府教育局提供
照片由新北市政府教育局提供
新北市國、高中每週至少規劃一天讀報時間，更有11所學校天天讀報，分別透過讀報教育強調時事評析及社會關懷兩大主題，並以學習單、心得寫作及議題討論等三種方式強化媒體識讀素養，有助學生於防疫期間對新聞理解及判斷的能力。
大觀國中李郁晴老師表示，從讀報教育培養的閱讀理解能力，能在防疫期間正確理解「政府發布的防疫消息」，收到無法判斷出處的訊息時也懂得蒐集充足資訊再判斷。尖山國中林怡彣老師也表示，中學生喜歡漫畫和輕小說，學生離國際新聞、大型展覽、各領域新知有段距離，跨越各領域的讀報教育，特別適合。在偏遠學校推行讀報教育至今，也發現越來越多學生能夠好好讀完一份報紙，找出文章重點，能用更完整句子回答問題，答案也更豐富。
瑞芳國中蔡家琪老師於讀報時發下中學生報及好讀週報，兩兩一組交換閱讀後在聯絡簿寫上心得，遇到反應熱烈的主題，老師會在課堂與同學討論。近期曾以該不該送藥給滯留武漢的血友病童為例，輔以相關報導及血友病資料讓同學們討論，也提出政府包機送藥的用意，讓同學從更多面向思考問題。
三多國中彭待傳老師採分組教學，讓學生閱讀不同媒體撰寫的同一事件後分組報告，再由教師引導學生找出報導的差異，學生曾就防疫期間口罩配發方式討論，除了解口罩對防疫的重要性外，更能思辨實名制度領取及各種配發方式的利弊。
永和國中楊君方老師教導學生快速抓住新聞重點，書寫摘要、感想，希望學生能從「認識報紙」到「學會看報」。該校七年級林寧珊同學說：「這是我第一次認真地閱讀報紙，上完課後才了解，報紙有什麼，沒有什麼，而且發現其實報紙還蠻好看的！」
佳林國中於每周四從好讀周報選定議題編寫晨讀文章，輔以不同立場的youtuber影片，由老師帶領討論，呈現各類事情的多元觀點，例如「台灣學生，是全球最害怕面對失敗的?」配搭「小賈斯汀學會負責-懺悔爆紅後的一連串壞決定」影片，教孩子審視失敗的角色，也鼓勵孩子重新認識失敗。
教育局表示，新北市每年投入1,000萬以上經費推動國高中讀報教育，已運用超過4.5億改造296所中小學圖書館，編列3,000萬以上經費購置圖書，設置150位跨域閱讀教師，結合社會團體等資源，從讀報教育開始，培養全方位跨域人才。