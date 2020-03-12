新北讀報教育強化媒體識讀 防疫訊息能辨真偽

新北市國、高中每週至少規劃一天讀報時間， 更有11所學校天天讀報， 分別透過讀報教育強調時事評析及社會關懷兩大主題，並以學習單、 心得寫作及議題討論等三種方式強化媒體識讀素養， 有助學生於防疫期間對新聞理解及判斷的能力。

大觀國中李郁晴老師表示，從讀報教育培養的閱讀理解能力， 能在防疫期間正確理解「政府發布的防疫消息」， 收到無法判斷出處的訊息時也懂得蒐集充足資訊再判斷。 尖山國中林怡彣老師也表示，中學生喜歡漫畫和輕小說， 學生離國際新聞、大型展覽、各領域新知有段距離， 跨越各領域的讀報教育，特別適合。在偏遠學校推行讀報教育至今， 也發現越來越多學生能夠好好讀完一份報紙，找出文章重點， 能用更完整句子回答問題，答案也更豐富。

瑞芳國中蔡家琪老師於讀報時發下中學生報及好讀週報， 兩兩一組交換閱讀後在聯絡簿寫上心得，遇到反應熱烈的主題， 老師會在課堂與同學討論。 近期曾以該不該送藥給滯留武漢的血友病童為例， 輔以相關報導及血友病資料讓同學們討論， 也提出政府包機送藥的用意，讓同學從更多面向思考問題。

三多國中彭待傳老師採分組教學， 讓學生閱讀不同媒體撰寫的同一事件後分組報告， 再由教師引導學生找出報導的差異， 學生曾就防疫期間口罩配發方式討論， 除了解口罩對防疫的重要性外， 更能思辨實名制度領取及各種配發方式的利弊。

永和國中楊君方老師教導學生快速抓住新聞重點，書寫摘要、感想， 希望學生能從「認識報紙」到「學會看報」。 該校七年級林寧珊同學說：「這是我第一次認真地閱讀報紙， 上完課後才了解，報紙有什麼，沒有什麼， 而且發現其實報紙還蠻好看的！」

佳林國中於每周四從好讀周報選定議題編寫晨讀文章， 輔以不同立場的youtuber影片，由老師帶領討論， 呈現各類事情的多元觀點，例如「台灣學生， 是全球最害怕面對失敗的?」配搭「小賈斯汀學會負責- 懺悔爆紅後的一連串壞決定」影片，教孩子審視失敗的角色， 也鼓勵孩子重新認識失敗。

教育局表示，新北市每年投入1, 000萬以上經費推動國高中讀報教育，已運用超過4. 5億改造296所中小學圖書館，編列3, 000萬以上經費購置圖書，設置150位跨域閱讀教師， 結合社會團體等資源，從讀報教育開始，培養全方位跨域人才。