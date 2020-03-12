封城中連吃都是奢望？ 湖北武漢驚傳用垃圾車給居民送肉菜

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）武漢肺炎疫情爆發後，中國政府強硬封鎖武漢市，至今將近2個月。由於市民飲食皆依靠政府統一補給配送，近日傳出居民平日購買食用的肉品及蔬菜，居然都是用垃圾車運送的！有人憤而拍照上傳，引發社會各界嘩然。

日前一張垃圾車送肉的照片在社群平台上瘋傳。只見1輛垃圾車正在將大批肉塊送車上倒下來，車子地板也沒有鋪上地毯或塑膠布之類的做隔離。事後有民眾認出，該垃圾車上的肉塊，是武漢青山鋼都花園社區居民集中購買的平價肉品。

當天垃圾車運送了1000份肉塊，並向居民發放530份。事件發酵後，社會反彈聲浪升溫，鋼都花園社區管委會緊急發佈道歉信，表示「由於工作失誤，使用垃圾車運送肉塊，沒有嚴格落實食品清潔運輸的有關要求，對居民群眾的身心健康造成了不良影響，為此我們真誠地像居民道歉」，並回收已發放的肉塊。

而武漢市紀委監委也將對負有領導責任的青山區政府黨組成員、副區長、區新冠肺炎疫情防控指揮部市場供應保障組組長駱蓉黨紀立案審查。

許多身處隔離區的中國網友見了照片後表示「又再一次改變人民的三觀」、「神奇的武漢」、「說白了就是沒把人當人看」、「一場罕見的瘟疫照出各級管理層的牛鬼蛇神」，並紛紛在社交平台上曬出多張武漢市使用垃圾車、救護車運送食品物資的圖片，表示在疫情之下，這樣的情況很常見。

（圖片翻攝自微信公眾號）