3/13世界睡眠日將至！ 到日月潭雲品溫泉酒店擁抱大自然

世界睡眠日(World Sleep Day）是由世界睡眠醫學學會自2008年發起的一項年度活動，是為了引起人們對睡眠重要性和睡眠品質的關注，今年的世界睡眠日為3月13日，雲品推薦民眾必須獲得良好且充足的睡眠，是現今抗疫期間更顯重要的一項健康議題。雲品溫泉酒店一直致力於旅客的睡眠品質，從首創28款枕頭的枕頭車到500支紗的床單被褥，都是讓旅客讚不絕口的加值服務，自即日起雲品更優化了睡眠品質的服務，包括贈設3款舒眠噴霧、國寶舒眠茶與舒眠白噪音，目的就是要讓旅客得到更臻完美的睡眠體驗。

除了睡眠充足，踏進山林圍繞的日月潭，呼吸新鮮空氣與曬太陽外，享受40度以上的溫泉浴，更是提升免疫力的方式之一。雲品自即日起祭出超享受的住宿優惠專案，入住「龍蝦饗宴」住房專案，每房每人將免費加贈價值1,599元的新鮮水煮波士頓活龍蝦，讓旅客獲得充足睡眠之餘還能大啖海鮮美食！

此外，台灣步入少子化，越來越多飼主把毛小孩當作家庭成員，雲品也推出寵愛毛小孩住房專案，鼓勵民眾帶著毛小孩一起走到戶外，享受五星級的住宿體驗，提升家庭的親子關係。另外，雲品溫泉酒店自3月13日起，獨家於官網銷售經典山景房優惠住宿券，每房每晚僅需8599元即以4.5折的優惠享有雲品一泊二食假期，到日月潭出遊趁勢呼吸新鮮空氣，讓大自然成為最佳口罩！

史上最優惠！4.5折 雲品好眠經典山景客房住宿券 包你好眠

雲品在飯店內外場積極落實防疫工作，除了客房實施醫療級紫外線殺菌燈清潔，自三月起更陸續增設公共區域空調設備加裝UVC 紫外線燈組，用紫外線C波長的能量進行滅菌，讓飯店公共區域全面提升安全性。雲品更建議國人擁有優良且充足的睡眠進行自我防疫，雲品特別於3月13日國際睡眠日，於官方網站銷售每張8599元的雲品好眠經典山景房住宿券，相當於4.5折的優惠，更提供當日丹彤自助晚餐與翌日早餐，並免費提供迎賓飲料、客房點心與Mini Bar、純淨健康的微礦氣泡水、常溫水及冰水供取用。另外，「龍蝦饗宴」、「寵愛毛小孩」優惠專案自9,585元起，更多資訊歡迎來電或光臨官網查詢(049)-285-6788，www.fleurdechinehotel.com。