驢子餐廳 義式爐烤春季期間限定菜色

位於華泰王子大飯店一樓的 L’IDIOT RESTAURANT 驢子餐廳，新任主廚 Jay 吳傑中，曾於美、法、日、香港等米其林星級餐廳實習磨練，在多元文化薰陶下，培養出無國界的料理哲學。堅持選用季節性食材入菜，以鎮店之寶西班牙 JOSPER 烤箱，輔以專業的爐烤技術，探索並創造出令人驚艷的義式爐烤料理，驢子餐廳期許賓客能像驢子一樣，放下一切煩惱，用放鬆又歡樂的心情享受味覺的幸福。

揪團驢子餐廳吃肉 四人分享餐 6.3 折

來到 L’IDIOT RESTAURANT 驢子餐廳，絕對不能錯過使用西班國寶級烤箱火烤的排餐類主食！「驢子特製香料厚切美國肋眼牛排 20 oz」的超大份量以 400 度的 JOSPER 烤箱火烤，充分吸收 JOSPER 烤箱內的木材香氣，又帶點炭火及波本威士忌餘韻，實為肉食者絕佳的選擇！即日起，驢子餐廳推出「四人分享餐」，只要NT$2,980+10%起，即可享用沙拉、前菜、湯品及主餐、甜點、飲品等多樣手工料理，等同原價 63 折的驚喜優惠，是情侶約會、閨蜜聚餐、同事商談的最佳首選！

驢子四人分享餐 NT$2,980+10%（四位）「凱薩沙拉 , 主廚特製例湯 , 炙烤澎湖軟絲與椰香海鮮醬，義式茄汁手工豬肉丸雞冠麵 , 驢子特製香料厚切美國肋眼牛排20oz , 鮮奶油波士頓派 , 美式咖啡或錫蘭紅茶 。

