美福四周年旅展 「免費」請吃自助餐

台北美福大飯店於今年邁入第四年，自3月16日起於線上及飯店內推出「美福四周年旅展」，受矚目的彩匯自助餐廳推出「平日雙人下午餐券」及「平日雙人晚餐券」，下午餐券每人原價1,078元，下殺64折，每人只要690元；晚餐每人原價2,200元，限時優惠73折只要1,600元，可以品嘗到美福首屈一指的牛肉饗宴、消費者激推甜點吧，以及日、泰、印度等現做美味料理，晚間自助餐另提供的精緻位上主菜，更是美福獨家限定。為迎接接下來的四月清明連假及六月端午假期，買張住宿券不出國也能闔家開心！住宿券每張39折6,999元起，米其林住宿不分平假日，並提供彩匯自助早餐，5月31日前持券入住還加碼贈送最高價值4,476元的入住好禮！此次特別加開飯店購券攤位，3月18日起至25日每日11:00起於飯店大廳限時推出，優惠票券即買即用，為感謝賓客支持加碼推出「你購券 我請客」活動，購券滿額憑發票立即招待彩匯自助午餐(不含主餐)或下午餐一客。更多詳情請至飯店官網(www.grandmayfull.com)或電洽02-7722-3399。

除了滿足食慾，想體驗米其林推薦住宿，可選購周年慶限定的住宿優惠券，提供有15坪寬敞空間規劃的「行政客房雙人住宿券」，每券6,999元(原價16,170元)；21坪兩中床的「菁英客房住宿券」，三人房優惠價8,999元(原價22,891元)，四人家庭房也只要10,999元(原價23,837元)，入住可享受戶外恆溫游泳池、健身中心及令人身心放鬆的三溫暖，隔日享用彩匯自助餐廳中、西、日式早餐。購券賓客於4月6日前入住還可享價值2,320元的日本百年幼童玩具品牌樂雅(Toyroyal)的遊戲帳篷玩具乙組及「彩匯自助下午餐」雙重優惠，4月7日至5月31日入住可享優惠二選一，輕鬆享有星級假期。

美福首波的優惠除了線上開賣之外，更於3月18日至3月25日每日11:00-15:30於館內一樓大廳推出現場售券服務，購券賓客單筆消費滿2,760元，依購券時段免費招待彩匯自助午餐(不含主餐)或下午餐一客，不想宅在家滑手機，出門走走購優惠，飽食養足好體力。