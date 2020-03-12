大馬華僑導演「蔡明亮電影回顧展」美東登場

剛以新作《日子》入圍柏林影展競賽單元，並獲會外賽「泰迪熊評審團獎」的導演蔡明亮，應紐約現代美術館(MoMA)、華府國家亞洲藝術博物館、芝加哥大學電影學會等重要藝術機構的邀約及協助下，舉辦「蔡明亮電影美東回顧展」，此次的展覽自3月起巡迴紐約、華府及芝加哥三地，共計放映19部作品，是蔡明亮近年北美最完整、規模最大的回顧展。3月13日晚間7時將於華府國家亞洲藝術博物館以1994年作品《愛情萬歲》作為本次回顧展的開幕。

蔡明亮導演出生於馬來西亞華僑家庭，大學時期來臺就讀，投身電視、舞臺劇及電影創作，1993年首部電影作品《青少年哪吒》驚豔影壇，隨即進入創作高峰期，1994年以《愛情萬歲》獲得國際影壇多項大獎，包括威尼斯影展金獅獎、費比西獎、金馬獎最佳導演獎等，1997年以《河流》獲得柏林影展銀熊獎；1998年接受法國及歐洲藝術電視臺委託完成《洞》，並獲當年坎城影展費比西獎、芝加哥國際影展金雨果最佳影片獎等多項殊榮。

蔡明亮導演持續於電影題材及藝術形式中挑戰自我，《你那邊幾點》（2001）、《不散》（2003） 、《天邊一朵雲》（2005）均獲得國際矚目，受到柏林、威尼斯等各大影展獎項的肯定，2006年受法國羅浮宮邀請，以該館珍藏之達文西名畫「聖施洗約翰」及背後的故事「莎樂美」為主題創作《臉》，該片入選2009坎城影展競賽，亦為羅浮宮典藏的第一部電影。2013年蔡明亮導演將創作主題轉回社會寫實面向，以《郊遊》奪下第70屆威尼斯影展評審團大獎及第50屆金馬獎最佳導演獎。

蔡明亮導演擅長以影像空間感呈現現代都會之冷漠疏離，以獨特幽默描寫人心深處之孤獨失落，情節與對白均十分簡潔，著重運用具有詩意的畫面構圖帶給觀眾視覺衝擊，多年來享譽世界各大影展，獲得國際肯定。此次全面性的回顧影展納入蔡明亮奠定國際地位的《河流》、《愛情萬歲》、《洞》，以及較近期作品《無色》、《一念》、《行者》、《你的臉》、《光》，而剛征戰柏林影展的新作《日子》也在放映陣容中，邀請影迷回味及重新發現其作品對電影藝術的貢獻及雋永的意義。

本次回顧展由駐紐約辦事處臺北文化中心、駐美國代表處臺灣書院與美國國家亞洲藝術博物館、美國電影學院銀泉戲院暨文化中心、紐約現代美術館、芝加哥大學電影學會、芝加哥藝術學院、西北大學布洛克美術館等單位共同合辦。詳細場次請參考蔡明亮電影美東回顧展總網站。（新聞轉載自新住民全球新聞網）