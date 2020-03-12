移民署多國通譯防疫宣導 協助移工抵抗病毒

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）COVID-19武漢肺炎迅速蔓延全球。但生活於臺灣的新住民及移工朋友，卻容易因語言及習慣成為台灣防疫訊息傳遞缺口。移民署宜蘭縣服務站、專勤隊、收容所等單位，特於今（12）日上午9點連結宜蘭縣政府衛生局及新住民關懷協會等網絡單位，至「耀華電子股份有限公司」及南方澳移工聚會所，為移工朋友進行「防範〈新冠(武漢)肺炎〉勤洗手、戴口罩」防疫宣導。

活動首站前往「耀華電子股份有限公司」舉行，在宜蘭專勤隊、收容所具有越語及泰語專長之同仁以及印尼語通譯的即時口譯，讓現場近40位來自越南、印尼、泰國及菲律賓等移工朋友，透過防疫衛教宣導了解「勤洗手、戴口罩」及「避免集體聚會以防群聚感染」對防疫的重要性。

隨後防疫宣導來到南方澳移工聚會所，蘇澳衛生所透過通譯向在場近20位的印尼籍移(漁)工，進行一系列的防疫衛教宣導。

參與活動的印尼姊妹李瑛琪表示，很高興參與本次〈新冠(武漢)肺炎〉的防疫宣導，讓自己與移工可透過多語版文宣，了解到如何保護自已及家人。

宜蘭縣服務站主任簡聰洲表示，臺灣在武漢肺炎(新型冠狀病毒)的防疫作為，雖受到許多國家的肯定，但病毒無情大家要養成<勤洗手、戴口罩>的習慣，並避免到人多擁擠的場所，以保障自身健康。