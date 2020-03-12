老翁腰痠背痛 檢查竟是晚期攝護腺癌

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）62歲的高伯伯因持續腰酸一個月、背部異常疼痛，嚴重影響平日生活而前往醫院就診，經X光與病理切片檢查後，才發現已罹患晚期攝護腺癌，在接受放射性同位素治療後，日常行動也恢復自如。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院泌尿部主治醫師黃書彬表示，臨床攝護腺癌隨著病程發展，約有80%機率發生骨轉移。針對此類型案例，傳統會先採取荷爾蒙治療，透過降低男性荷爾蒙抑制癌細胞生長；當患者對荷爾蒙治療產生抗藥性，演變為去勢抗性攝護腺癌時，就只能接續化療，但隨化療而來的副作用如噁心、嘔吐等常讓病人吃不消。

所幸現在有新型放射性同位素治療，且有健保給付，讓患者無論在經濟或病症緩解上都有新的選擇。黃書彬醫師說明，新型放射性同位素治療適合去勢抗性攝護腺癌，合併骨轉移且尚未有內臟器官轉移的患者。

其α粒子放射線抵達骨頭後，便能幫助殺死癌細胞，且因範圍小於10個細胞直徑，可將周遭正常組織受到的傷害降至最低。臨床應用上，也能大幅改善骨轉移之疼痛，提升生活品質，進而幫助患者重振精神面對病魔的挑戰。

攝護腺癌又有男性隱形殺手之稱，因早期症狀不明顯，當有明顯症狀時，往往已轉移至其它部位，而篩檢率偏低正是錯失診斷良機的主因。黃書彬醫師呼籲，年滿50歲以上男性，應每年固定至醫院接受攝護腺特異性抗原（PSA）及肛門指診檢查；若有家族史的民眾，更應提前至45歲定期前往醫院檢查，以利早期發現、早期治療，讓病症獲得最完善的控制。