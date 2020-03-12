防堵武漢肺炎 印度暫停外國人入境一個月

為防堵武漢肺炎疫情，印度政府宣布，除外交、公務、聯合國與國際組織、就業、項目簽證外，自格林威治時間13日中午12時起，所有入境印度的簽證都暫停使用，直到4月15日。

此外，印度政府表示，暫停持有印度海外公民（OCI）卡的免簽證入境旅行權利，直到4月15日。

根據印度政府昨天深夜發出的聲明，由總理莫迪指示成立針對防制2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的部長級高層會議昨天召開第6次會議，由衛生與福利部長瓦德漢（Harsh Vardhan）主持，在討論針對武漢肺炎的預防措施後，作出上述決定。

這等於是直到格林威治標準時間4月15日中午12時（台北時間4月15日晚上8時）之前，印度暫時不接待外國旅客1個月多，幾乎等於鎖國，預計將對印度旅遊業和商業往來造成衝擊。

不過，聲明說，持有任何令人可信服理由必須入境印度的任何外國人，可就近與印度駐當地的大使館或領事館聯繫。

印度自1月30日確診首名武漢肺炎病例後，嚴格管制來自中國、韓國、日本等亞洲旅客，因此長時間維持只有3個確診病例。但在義大利等歐洲國家及伊朗等中東國家爆發疫情後，印度未能即時反應，導致不到兩週，確診病例直線上升到迄今累計達60個病例。

由於印度多數確診病例曾有赴義大利、伊朗、杜拜等旅行史，或者與這些出國旅遊病例及16名義大利籍確診病例接觸過，導致印度政府昨晚作出暫停入境簽證效力的決策。

在宣布上述決策後，瓦德漢告訴印度媒體，印度必須作出艱難的決定，以阻攔不必要的旅行，進而停止武漢肺炎病例進入印度。這可能為旅客帶來不便，對此他感到抱歉，但政府仍以印度13.5億人民的健康為優先。

瓦德漢強調，加強監測、隔離可能染病者（quarantine）和隔離已感染者（isolate），仍可以阻止武漢肺炎在印度的擴散。

印度政府的聲明指出，在2月15日之後抵達或到過中國、義大利、伊朗、韓國、法國、西班牙和德國共7國的入境旅客，包括印度公民，都至少要隔離14天，這項命令也將從格林威治標準時間3月13日中午12時（台北時間3月13日晚上8時）起生效。

聲明建議，包括印度公民在內的入境旅客，避免不必要的旅行。

對於印度與鄰國的陸地邊境國際交通，印度政府表示，將僅限於具備強大檢查設施的指定檢查站，這部分將由內政部另行通知。