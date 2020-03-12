武漢肺炎疫情爆發 拉丁美洲多國實施入境限制

圖／Pixabay，由Jan Vašek提供。 圖／Pixabay，由Jan Vašek提供。

武漢肺炎疫情全球延燒，拉丁美洲地區目前確診140多例，薩爾瓦多、瓜地馬拉和阿根廷等國宣布入境限制或隔離措施，秘魯及巴拿馬也相繼宣布停課。

以下是法新社和路透社彙整的中南美洲疫情重點。

●瓜地馬拉

為預防武漢肺炎疫情擴散，中美洲國家瓜地馬拉今天宣布禁止歐洲國家、伊朗、中國、韓國和北韓民眾入境。瓜國目前尚未傳出任何確診案例。

瓜國衛生部長孟羅伊（Hugo Monroy）表示，禁令將於明天起生效。

●哥斯大黎加

哥斯大黎加今天證實22例確診，數字是前次通報的近2倍，成了中美洲確診例最多的國家。

●墨西哥

墨西哥和中美洲地區確診例數相對和緩，各國公共衛生部門官員紛紛忙著遏止疫情擴散。

●薩爾瓦多、尼加拉瓜

薩爾瓦多和尼加拉瓜目前尚未傳出確診病例。為防堵疫情蔓延，薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）今天宣布將禁止所有外國人入境，為期21天。

●宏都拉斯

宏都拉斯今天首度確診2例武漢肺炎病例，患者分別為一名宏國男性和一名有歐洲旅遊史的宏國女性。

●秘魯

秘魯總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）今天稍早表示，全國各級學校將停課到3月30日。秘魯政府目前通報15起確診病例。

●巴拿馬

巴拿馬今天新增3例確診，是目前唯一傳出死亡病例的中美洲國家。

巴拿馬官員表示，由於武漢肺炎疫情擴散迅速，政府下令所有學校暫時停課，成為繼秘魯後第2個採取停課措施的拉丁美洲國家。

巴拿馬教育部長戈丹（Maruja Gorday）在聲明中表示，停課措施適用公私立學校，全國絕大多數地區將停課至少到4月7日。

●巴西

確診52例，全拉美地區最多人染疫的巴西目前尚未採取類似限制措施。

●巴拉圭

巴拉圭目前確診2例，衛生部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni）今天透過電視演說表示，受疫情影響，公立學校課程和大型公開活動將暫停15天。

●阿根廷

阿根廷當局今天宣布從中國、義大利、法國、德國、西班牙、日本、韓國和美國入境的民眾將接受14天隔離期。

阿根廷目前確診19例、死亡1例，死者是一名從法國抵達阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的64歲男性。

●哥倫比亞

哥倫比亞目前雖僅有3例確診，但也祭出限制措施，禁止旅客從特定國家入境。

●智利

智利是第一個針對西班牙和義大利入境旅客採取隔離檢疫措施的拉丁美洲國家，兩國入境旅客將接受衛生當局觀察監控。