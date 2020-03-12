〈時評〉武漢肺炎經濟問題　不宜依賴降息灑鈔票

經濟合作暨發展組織(OECD)發佈研究報告指出，受到新冠肺炎疫情拖累，全球今年經濟成長率最嚴重的話，可能會砍半，從去年11月預估的2.9%，大幅調降到1.5%。

這是國際經濟組識對新冠肺炎衝擊經濟發出的第一個警訊，值得重視。但是，以美國為首的各國政府，一股腦兒將解藥放在降息，採取貨幣寬鬆政策，希冀再次印鈔票救經濟，這様做對嗎？

美國總統川普對於聯準會已在本月降息2碼，還是不滿，行文要求再降息，以致華爾街預期Fed將於4月再推出更多寬鬆政策，但是聯邦基金利率目標區位在1%至1.25%，意味聯準會可用籌碼不多，即使走向零利率，也只剩下一個百分點的利率可以運用。

一昧降息有沒有副作用？最近不止美國大型銀行跌勢之重，甚至連澳洲、英國、德國、法國、台灣，世界各國金融股都一片慘綠，外資評等全面看壞金融股。這種現象潛存危機，顯示銀行業風險大幅增加，嚴重影響金融穩定，對經濟發展相當不利。

客觀看武漢肺炎的衝擊，是同時在供給面與需求面，造成重大打擊。中國一方面延後復工，造成供給面不足，一方面全面封城，又產生需求面，也就是消費的停滯，使得這個全球第二大經濟體，GDP佔全球17%的中國，供給、需求同時出問題，衝擊的是全球經濟。

過度的貨幣寬鬆政策，將使金融體系遭遇營運危機，美國已有60%中小企業付不出貸款本息，中國更高達90%。試問銀行微利，自身難保，還有餘力貸款給中小企業，徒增自身的風險嗎？因此過度濫用貨幣政策，反而是飲鴆止渴，對經濟並不見得有利。

解決經濟危機的政策工具很多，包括財政政策，例如減徴或緩徴稅費、降低企業勞工費用成本、推動各項公共建設，或補助企業各類費用成本，至於刺激消費方面，最重要就是防止失業人口驟增，並以政策鼓勵企業多僱用員工，或至少保留現職人員待遇，防止裁員減薪，衍生出更多的社會問題，或提供社會救助，幫助解決失業勞工。

其實現在各國央行執行貨幣寬鬆政策，已無多少籌碼，歐洲央行存款利率已是負0.5%的歷史最低水平，英國央行基準利率是0.75%，日本央行基準利率是負0.01%，試問還有多少貨幣政策籌碼？如果執行不當，釀成金融風暴，是否得不償失？

武漢肺炎釀成全球經濟危機，是世界性的問題。台灣，面對經濟不景氣衝擊，要以前瞻性的思考，多面向解決經濟問題，不宜採取過度貨幣寬鬆政策，避免影響金融市場的穏定，造成更大貧富不均，或通貨膨漲，或扭曲資本市場機制，鼓勵濫炒股票，或濫炒房地產，造成更大的後遺症，均非國家之福。