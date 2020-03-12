與高層「中醫」意見相左 抗武漢肺炎老將鍾南山遭免職

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國抗疫專家鍾南山驚傳因與高層強推中醫的意見相左遭免職！原職位由國家衛健委體制改革司司長梁萬年擔任，鍾南山仍舊為國家專家組成員。

2月8日，中國國家衛健委辦公室發布通知，以「調整成員」為由撤換鍾南山組長職位，改由衛健委體制改革司司長梁萬年擔任。

《自由亞洲電台》報導，身為2002年抗SARS老將，鍾南山在本次武漢肺炎疫情中臨危受命，是首位宣佈新型冠狀病毒有人傳人風險的疾病專家。但是疫情爆發以來，中國國家黨主席習近平不斷宣揚「中醫扛疫」功效，許多人聞風而動，紛紛發文「讚許」中醫療效，包括中國工程院院士中醫張伯禮曾表示，防治新型冠狀病毒肺炎，中醫藥應發揮更大作用等。

但是鍾南山對其療效存疑，遭懷疑抵制中醫團隊。尤其2月時在恒大集團大力支持下，鍾南山團隊與哈佛大學針對新型冠狀病毒進行合作，他曾表示「不指望中藥有很強烈的抗病毒作用」。

昨日晚間，一篇《新冠病毒專家組組長鍾南山悄然被免內幕回放！》的文章瘋傳中國社群平台，內容指出鍾南山在本次疫情中「犯了方向性錯誤，將中醫排斥在外，沒有吸取非典（SARS）的經驗及教訓」。

文章內容呼籲「讓中西醫結合療法進入主戰場」，中國工程院院士中醫張伯禮接受黨媒人民日報採訪時也曾表示，在近日中國-世衛組織的疫情考察專家組中沒有中醫藥專家，疫情報告中，中醫藥幾乎沒有涉及，這令人十分遺憾。

人民日報3月11日刊出上海中醫藥大學、上海市醫學會會長徐建光文章，強調「新冠肺炎的防治實踐表明，中醫藥早期介入、中西醫結合治療，對於提高治愈率、降低病亡率具有顯著作用。」

由於經常講出「大實話」，與中國高層對外口徑不一致，鍾南山被中國網友暱稱為「耿直老boy」。

在中國官方企圖「強行降溫」武漢肺炎疫情的同時，中國國家衛健委發出通知，調整新冠病毒「國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作專家組」成員，將鍾南山調離組長一職，並增加多位有中醫背景的專家，包括中國中醫科學院院長黃璐琦院士、中醫藥領域的張伯禮院士、北京中醫院院長劉清泉等。

但鍾南山仍舊擔任國家衛健委高級別專家組組長一職，成員包括李蘭娟、袁國勇等59位專家。