避免疫情惡化 川普：未來30天禁止歐洲航班入境

美國總統川普3月11日在白宮辦公室錄製對全國人民談話，公布政府對武漢肺炎疫情因應措施。（美聯社圖片） 美國總統川普3月11日在白宮辦公室錄製對全國人民談話，公布政府對武漢肺炎疫情因應措施。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）美國總統川普在昨(11)日晚間宣布，由於歐洲疫情嚴重，未來的30天將禁止歐洲出發的航班進入美國領土，以避免疫情進一步擴散，新禁令將在明日晚間生效，不過英國並不在這個歐洲旅遊禁令的範疇內。

不只如此，由於疫情已經嚴重影響美國產業，美國政府也在研議對中小企業提供數十億美元的貸款，以幫助他們渡過難關，川普更呼籲國會提出免除或延後稅務的法案，以「盡全聯邦政府之力」保護美國人民。

相關單位指出，現階段大規模感染的可能性對美國大眾而言仍低，不過本月初確診的幾個病例已經加深一般民眾的擔心，在人口稠密的東部大都會區尤其如此，紐約市北部的新羅謝爾市(New Rochell)因為稍早出現的大爆發，已經有軍隊被派駐到當地協助控制疫情發展，國民兵會替被居家隔離的患者輸送食物。

部分出現疫情的州也已經開始提出自己的防疫辦法，像是華盛頓州就禁止了部分縣市的人群集會，該州是美國目前疫情最嚴重的州之一，全美目前有38起死亡案例，其中的24例來自於此。

國家過敏和傳染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)的弗契博士(Dr. Anthony Fauci)指出，狀況只會變得更糟，而惡化的程度則取決於當局能否有效隔離那些已經感染的患者。

然而，由於高昂的就醫費用，大部分美國人都儘量避免就醫，就算願意，很多人也沒有病假可以請，只能回去上班，因而成為了很大的防疫破口。