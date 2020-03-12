AIT處長：台美共享價值　同為民主大家庭成員

（台灣英文新聞／鄧佩儒 新北報導）美國在台協會（American Institute in Taiwan）處長酈英傑昨（11）日在台北大學三峽校區演講時，提及台灣與美國如同一個民主大家庭的成員，因有著共享價值而緊密相繫。

酈英傑（Brent Christensen）提及，台灣與美國因為共同價值觀、相似的經濟原則，以及願為國際社會做出貢獻的承諾等，在許多領域進行了合作，包括打擊虛假信息，「因應不實信息是民主社會大家庭中所有成員都共同面臨的挑戰。」

「不實訊息的目的在於加深社會中現有的分歧、干預選舉；另外，對美台來說，則是要削弱大眾對於美台友誼的信心。」酈英傑表示，「AIT正在與台灣許多夥伴合作，分享資訊與專才、資助學術研究，促進他們對此項挑戰有更深的認識。另外也要賦與公民社會權能，幫助他們想出創新的解決之道。」

酈英傑也強調美國將持續擴大台灣在國際組織中的參與。由於中國的壓力，台灣經常遭國際組織排除在外。酈英傑表示，美國在台協會持續與台灣各機關合作舉辦活動，「這些活動再次確認我們亟需擴大台灣在國際社會的參與及台灣在解決全球問題方面所扮演的角色。」

除了讚揚台灣在對抗新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）防疫上的成效，酈英傑也提及台灣的民主轉型為世界帶來啟發，且經濟發展成為他人渴望複製的模範，「台灣向世界展現了，民主是不分種族、宗教和民族，且能與東西方傳統文化兼容並蓄。」

「1979年後美台關係特展」於昨日在台北大學圖書館開幕，展期至3月29日，隨後便會至國內其他五所大學展開巡迴展覽。台北大學校長李承嘉表示，台北大學很榮幸能成為巡迴展覽的首站，期盼學生藉由此次展覽，更加了解《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）的緣由及台美關係40年來的進展。