陳時中「致護理台灣隊」感謝防疫人員 逼哭3萬網友

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）經過長時間協調後，第二批我國武漢包機3月11日抵達國門，361位國人順利返台。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日在衛福部臉書上，感謝護理人員堅守防疫前線。貼文一出吸引三萬多名網友按讃。

第2次武漢台商返台專機由我國中華航空與中國東方航空分別執行，共有361位於昨日深夜抵台。登機前，均以「發燒或具嚴重呼吸道症狀者，無法上機」原則執行檢疫，其中華航共載送169人、東方航空共載送192人。下機後統一由交通車載送國內3處集中檢疫所進行14天隔離檢疫。

指揮官陳時中昨日晚間透過衛福部臉書，寫了「致護理台灣隊」給護理人員，感謝護理台灣隊一直在台灣防疫前線，強調防疫口罩裝備不會少，請護理人員放心。

他說，衛福部「護理職場爭議通報平台」，自1月15日起有39件通報，其中4件與口罩有關。針對N95口罩太大問題，由於是戰備庫存採購單一型號（M號），本週將撥發國內新徵用的鴨嘴式N95口罩，可配合臉型調整，密合度較好，也適合國人臉型，請護理人員放心。

陳時中針對口罩數量表示，政府每日撥發徵用口罩，由地方衛生局定期撥補，目前每日提供各縣市衛生局口罩量已從100萬片增至120萬片醫療及照護機構。醫院安全庫存量由15天增至35天。120萬口罩中，50%是2級外科口罩，N95口罩也達到35天的安全量。

診所部分，每日撥用口罩數量由35萬片增加為42萬片，其中5成為2級外科口罩。

陳時中表示，隨著口罩產量增加，政府會持續增加補充。

他感謝第一線護理人員的付出，政府也將全力支援前線的防疫裝備，若仍有第一線護理人員口罩不足的爭議個案，也可透過護理職場爭議通報平台申訴，衛福部將會馬上進行了解，盡快解決問題。

該貼文獲得3萬4千多名網友按讃，許多網友留言感謝所有第一線的防疫和醫療人員。