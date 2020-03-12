「口罩實名制2.0」上線　塞爆健保快易通App　9點15分系統恢復正常

「口罩實名制2.0」線上預購今（12）日上午9時起試營運，不少民眾一早守在電腦前，或不斷重新登入健保快易通App，瞬間湧入過大流量塞爆系統... 「口罩實名制2.0」線上預購今（12）日上午9時起試營運，不少民眾一早守在電腦前，或不斷重新登入健保快易通App，瞬間湧入過大流量塞爆系統，頁面持續顯示網路連線異常、程式系統維護中的訊息等訊息。 (來源 台灣英文新聞)

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）「口罩實名制2.0」線上預購今（12）日上午9時起試營運，不少民眾一早守在電腦前，或不斷重新登入健保快易通App，瞬間湧入過大流量塞爆系統，頁面持續顯示網路連線異常、程式系統維護中的訊息等訊息，直到9點15才順利登入和登記成功。

「口罩實名制2.0」今日上路，民眾可透過電腦連接預購網頁（https://emask.taiwan.gov.tw/），或以手機使用健保快易通APP進行預購。記者用安卓系統的手機實測健保快易通App，9點開始一直顯示網路連線異常，9點15分後，記者與同事都陸續登入且預購成功。

（圖/台灣英文新聞）

詳細預購流程如下：

使用健保卡/自然人憑證或健保快易通APP進行認證預購。 成功預購者將於3月19日收到繳費通知簡訊，於繳費期限內以 ATM轉帳、信用卡方式完成付款，手機APP預購只能用ATM轉帳付款。ATM轉帳通路包含行動銀行、網路銀行、網路ATM及實體ATM。 交易成功後，簡訊發送取貨序號。 民眾接獲取貨通知簡訊後，持序號及訂購人證件(身分證、健保卡或駕照)，至指定取貨超商的Kiosk服務機台(如：ibon、FamiPort、Life-ET、OK‧go)輸入取貨序號及身分證字號後，列印取貨單(小白單)。 持小白單至超商櫃台領取口罩。

指揮中心指出，本次線上預購是購買3月26日至4月1日期間的口罩額度，民眾可於3月12日至3月18日試營運期間線上預購。若不想使用線上預購或不想等候太久的民眾，仍可至健保特約藥局或衛生所購買。