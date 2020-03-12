〈時評〉建議政府精算口罩供需數量 降低排隊群眾感染的風險

因為武漢肺炎，台灣搶買口罩，罵政府、罵藥局，然而買口罩的方法，一直不盡理想。台灣近2400萬人，目前(3/10)日產量是1000萬片(註1)，同時要優先供應公家單位、醫療單位、運輸業從業人員、學校，口罩不夠是一個既定事實。但政府理應確保每一個人至少拿到最低數量，如：10天一個，而不是放任人民亂搶。要知道排隊增加群眾感染的風險，造成諸多亂象，並且一直買不到的人該怎麼辦？

註1：武漢肺炎 日產口罩1000萬達標！蔡英文：團結就能克服萬難

政府每一波的口罩販賣都出現不可預料的問題。

(1) 便利商店：被蹲點搶買，或是可能內部買走。

(2) 藥局：號碼牌事件、排隊一堆人難道不會引起群眾感染嗎？口罩地圖在數量缺口太大的情況下，效用不足。

(3) 網路購物：老人不會用，且網路購物對許多人不太方便，以及有駭客破解疑慮，所以應該要有更好的方法。

目前買口罩方法，週一到週六，利用身分證字號分單雙號購買，假日不分單雙號，每天約有2400萬人的一半，1200萬人每人可買3個，需求量近3600萬個，藥局目前是分配到約360萬個口罩(註2)，肯定不夠搶，當然會天天吵架、罵政府。

註2：目前有約6000多家藥局，每日成人400片、兒童200片，藥局共可分配到360萬片。

健保特約藥局數量，口罩數量

利用此方法做改良，建議買口罩的方法：

應該改良為用身分證字號末1碼，當天日期是幾號就去排隊、或是網路買，如每月1、11、21日末1碼是1的去排隊去領，每月2、12、22日末1碼是2的去排隊去領，其他以此類推。就不會造成亂排隊與吵架事件，而31號都不能領，讓藥局休息，或是開放所有人都能買，2月已經過了就不討論。而購買的頻率是10天去找地方排隊、或網路買到1個。

理由是台灣有2400萬人，身分證字號每1個數字可能佔去10%的人口，約是240萬人。目前口罩日產能1000萬多個，給藥局經估算是一天360萬個， 所以10天約有3600萬個，而2400萬人10天均分3600萬個，約是1.5個，所以10天拿1個是可做到的數量。同時每天240萬人，每人領1個，一天需求量為240萬 小於 每天藥局分配到的360萬個，如此一來，才不容易出現撲空而吵架的情況。

此方法可以解決藥局壓力，消除排隊群眾感染的問題。

原本是1200萬人去搶360萬片，1200萬人分配到6000間藥局，每間藥局要面對2000人，若有30%的人去購買，就有600人去藥局，但藥局只有600片僅能讓133成人、40兒童購買。因此會造成排隊(群眾感染)、爭吵事件。

作者建議的方法，每日約240萬人分配到6000間藥局，每間藥局要面對400人，又因作者是建議每人買1片，目前藥局配給量是400片成人、200片兒童，配給量600片大於需求量400片。

註3：實名制口罩3/5起成人7天3片.兒童7天5片

在肺炎初期，口罩量每日約400萬個難以滿足需求，但目前已經有1000萬，可以進行一定的調度，讓每個人可以在10天內都有1個，而不是放任人民互相爭搶謾罵。

作者建議的方式為「每一個人每10天1個」，是政府已能做到的事情，雖然比起過往每7天2個要去搶還搶不到，已經是目前最好的辦法。同時分配口罩應該依據藥局附近的人口數進行調度，不能是齊頭式平等。

雖然每個人每10天1個仍顯不足，但這僅是一個開始，當日產量到1400萬片時，應可以每個人每10天2~3個。

防疫不能出現破口，放任排隊會提高群聚感染的風險，同時也是對人民的不公平。口罩每日供應數量要盡可能滿足需求量，才不會出現爭吵、動亂。其他的要靠大家共體時艱，省一點用，以渡過致命病毒「中國武漢肺炎」的侵襲。