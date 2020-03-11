新住民全球新聞網胖卡出任務 首站宜蘭溫柔迎接你

新住民全球新聞網胖卡出任務，環島全台走透透！新聞網將為期三周拜訪全臺灣移民署服務站以及各地新住民朋友、與新住民團體相見歡，並且將這段旅程所打造的動人故事與粉絲們分享。

胖卡首站來到綠野平疇的宜蘭服務站，座落在臺灣東北部的蘭陽平原，由蘭陽溪不斷從山裡搬運砂石下來，沖刷成面積超過300平方公里的蘭陽平原三角洲。宜蘭長期是東北季風的迎風面，在平野溫柔的表象下，也擁有堅忍不拔的精神，所以移民署宜蘭縣服務站的特色為溫馨舒適，利用各種國家的民俗飾品來打造新住民的第二個家，象徵臺灣對新住民的溫暖接納，能使他們安心地面對各種生活上的挑戰。

新住民全球新聞網向宜蘭服務站主任簡聰洲與同仁們分享網站的內容，服務站同仁也仔細聆聽作筆記，希望能增進自己的工作知能，也讓我們聽聽服務站服務在地新住民的心聲。

移民署宜蘭服務站主任簡聰洲受訪時表示，宜蘭站把服務站的特色設定為「新住民的第二個娘家」，因為新住民都是遠嫁來臺，很需要在地各方面的支持。如果新住民遇到任何居留或是探親的問題，他都責成服務站同仁用「以人為本」的價值觀來服務新住民，希望他們在合法度的規範下，溫暖地善待來訪的新住民，不要給他們冷冰冰的感受，這樣會減損行政機關存在的價值。

簡聰洲主任說，長期良好的與民互動下來，新住民都會願意前來服務站主動詢問生活相關問題，服務站也能與在地新住民團體保持良好互動，透過團體搭建與新住民良好互動的橋樑。除此之外，因為宜蘭縣幅員廣大，配合區域戶政單位結合一站式服務，每月都會安排行動服務列車定點服務，詳細資訊於宜蘭縣服務站網站及新住民娘家粉絲團公告。

宜蘭縣服務站的服務精神是不是讓人很感動呢？接下來新住民全球新聞網胖卡也將沿著東部美麗海岸線出發到各地服務站，3/10抵達花蓮、3/11臺東、 3/12屏東、3/13高雄，期待與熱情的在地粉絲們相見喔！

(新聞轉載自新住民全球新聞網)