就是愛臺灣！新住民對在臺工作滿意度近9成

(說明：中研院楊文山教授所帶領的團隊對新住民生活需求提出調查結果) (說明：中研院楊文山教授所帶領的團隊對新住民生活需求提出調查結果)

內政部今(11)日公布由中央研究院楊文山教授所帶領的團隊研究之「107年新住民生活需求調查結果」，就業的新住民對目前工作滿意度達89.8%，家庭平均月收入也較5年前，增加13.9%。整體而言，新住民已更加融入臺灣社會，也開始投身公益，成為國家發展的新力量。

發布記者會上，內政部常務次長邱昌嶽表示，幾次的新住民生活需求調查結果顯示，新住民在臺灣的生活有很大的變化，不僅家庭收入、新住民學歷、勞動參與程度、等等都有顯著的提升，顯示出施政卓有成效。未來政府對新住民的照顧政策將著重在三方面，其一是倡導新住民母語的學習，以及培養社會尊重多元文化；其二是輔導新住民多多參與證照考試，以提升新住民的就業能力；其三是增加新住民的公共參與程度，讓新住民能更加融入臺灣社會。

內政部表示，我國的新住民人數已近56萬人，為瞭解新住民在臺生活需求情形，自民國92年起，每5年辦理1次「新住民生活需求調查」，這次調查共完成1萬8千餘份有效樣本，結果顯示，不論新住民的納保率、家庭收入或參與照顧服務措施等情形，都有所提升改善。

家庭收入5年增13% 勞參率達7成

這次調查顯示，我國新住民以35至44歲青壯年居多，占47.3%；在臺工作以服務業為主，占59.6%；整體勞動參與率為70.92%，明顯高於國人的59.19%；家庭平均月收入也較前次102年調查提升13.9%，增加6,401元。

營造多元就業環境 工作滿意度近9成

調查也顯示，在政府努力推動新住民多元就業機會的各種措施下，新住民對目前工作滿意度達89.8%，持有技術士證的比例，也自102年調查的3.3%提升至6.1%。另外，新住民朋友有創業意願的比例約有15.9%，希望政府提供創業貸款補助、培訓課程等輔助。

醫療有保障 97%加入健保

調查顯示，加入全民健康保險的新住民達97%，較102年調查增加了7.5個百分點；另外，勞保、漁保、農保與公保等在職保險的投保比率，也由102年的32.6％，增加到55.5％，新住民在社會保險的覆蓋率，已有明顯的提升。

逾半參加照顧服務 融入在臺生活

內政部指出，這次調查發現，有6成以上新住民在臺居住期間已超過10年，主要來自中國及東南亞國家，其中曾參加各項照顧服務措施的新住民，也從102年調查的37.6%增加到54.2%，參與的主要項目，包括汽機車駕訓考照、國中小補校、成人基本教育研習班、識字班等，顯示新住民願意積極融入在臺的生活。

推動多元文化教育 增進理解尊重

但調查也發現，新住民在求職過程中，有17.7%曾遭遇困擾，如語言溝通、識字及書寫能力較弱、雇主以無身分證為理由而不願僱用、職場歧視等；另新住民在職場中，也有28.3%曾遭遇薪水低、工作時間太長、中文識字及書寫能力較弱等困擾，顯示對於增進多元文化的理解互動與包容，仍還有改善的空間。

趨向小家庭 支持子女學母語

這次調查發現，新住民家庭型態已從複合家戶，逐漸轉變為核心家戶(小家庭)型態，新住民的子女有62.4%尚在接受國民基本教育，願意子女在校學習母語者占73.4%，也有53.2%支持子女返回原籍地(母國)就業，顯示新移民對子女學習母語、跨國就業或與母國親友交流等，都保持正向開放的態度。

新住民落地生根 喜歡臺灣

今日受邀出席記者會，來自印尼的新住民林達表示，來臺已約18年，目前在移民署的服務站擔任印尼語通譯，母女曾參加移民署舉辦的海外培力計畫，因自身語言長才，也受邀擔任大學印尼語講師，在臺灣能照顧到家庭及工作，又有許多好友陪伴，非常喜歡臺灣的生活。

投入社會參與 迎向共榮

內政部表示，從這次調查結果可發現，新住民已較過去3次調查更為融入臺灣社會，在家庭與工作之餘，新住民也有意願投入社會參與的行列，期望貢獻自身力量回饋社會，開始投入公益領域，成為豐富臺灣社會文化重要的在地新力量。

內政部指出，這次調查結果將作為政府施政參考，有興趣的民眾，可上內政部移民署全球資訊網瀏覽完整報告內容。內政部將持續與各部會、民間團體攜手合作，藉由公私協力，提供更貼近新住民需求的服務措施。

訊息來源：內政部

(新聞轉載自新住民全球新聞網)