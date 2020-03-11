最美的風景是人 新住民感謝臺灣一路相挺

(說明：來自中國的新住民王芬芬，是一名瑜珈老師) (說明：來自中國的新住民王芬芬，是一名瑜珈老師)

內政部今(11)日召開記者會，公布由中央研究院楊文山教授所帶領的團隊研究之「107年新住民生活需求調查結果」，就業的新住民對目前工作滿意度達89.8%，家庭平均月收入也較5年前增加13.9%。整體而言，新住民已更加融入臺灣社會，也開始投身公益，成為國家發展的新力量。

受邀來參加記者會的新住民王芬芬來自中國大陸，來臺還不到一年的她是名瑜珈老師。她說很高興能夠來臺灣生活，這一直是她的夢想，原本很擔心自己入關面試時表現不好會遭遣返，沒想到過程都很親切，讓她放心了不少，也初次體會到臺灣公務機關對新住民的友善。後來辦居留證時，移民署的承辦人員知道她是瑜珈老師，後續還幫忙她介紹職位，所以雖然才來短短幾個月，她就能順利地在臺灣就職，讓她感到十分感謝。

王芬芬說，雖然自己講話的口音不同，但是臺灣人都很願意理解她且尊重她不同的背景，給了她很多鼓勵，工作順利的她也覺得在台灣的生活幸福且滿足。

來臺灣已經18年的林達，現在是大學的印尼語老師，如今廣受學生喜愛的她，回憶起自己剛到臺灣時，因為害怕說錯話，所以都不敢出門，只敢到不用開口說話的大賣場購物。一直到孩子長大以後，林達才走出家門參與志工通譯培訓，因為她曾經在英國讀過研究所，所以也取得了在大學任教的資格。

林達說，很感謝政府的「新南向政策」，能讓她的母國印尼被看見，所以她也參與了「新住民及其子女築夢計畫」，用空拍的方式拍攝臺灣，讓她的母國也能夠認識臺灣，自己很珍惜移民署一路走來的幫助，還有臺灣社會的多元友善。

移民署副署長梁國輝表示，「107年新住民生活需求調查結果」是研究團隊提供給內政部的施政參考，深入的調查有助於讓政府了解新住民真正的需求為何。在每次調查中可以看到新住民在臺灣社會的生活品質、教育程度都大大提升，就業能力也增進，除了看到施政成效外，也很感謝新住民在這塊土地上與我們一起努力的打拚，一同創造更多元美好的臺灣社會。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)