【武漢肺炎】台灣「口罩實名制2.0」網址公布　12日起APP預購報你知

更新時間: 2020-03-11 21:43

首次發稿: 2020-03-11 19:43

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）口罩實名制2.0明(12)日上午9時起開放線上預購，成功預購者19日起將開始繳費並至超商列印取貨小白單，預計釋出700多萬片、約233萬人份口罩，預約超額時將抽籤決定預購資格。

「口罩實名制2.0」購買方式籌備作業大致完成，12日起開放民眾網路預購成人口罩，數量維持每7天3片、每片新台幣5元，試辦預購期一週，19日簡訊通知付費，民眾自付運費新台幣7元。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今(11)日晚間說明購買流程，他表示，明天上午9時起至3月18日晚間8時開放首波網路登記，民眾可至「eMask口罩預約系統」網站（emask.taiwan.gov.tw）以健保卡、自然人憑證預購，也可至「健保快易通」APP進行認證預購，預購時不用付款，僅取得預購權限。

若登記人數超過原預計釋出的700多萬片、約233萬人份成人口罩，將以抽籤方式確認購買資格。

羅一鈞指出，成功預購者3月19日將收到繳費通知簡訊，民眾需在期限內繳費完成，透過手機預購者，可以透過ATM、網路銀行繳費，網站預購可利用信用卡或ATM繳費。

繳費完成後，民眾會透過簡訊收到一組取貨序號，可持簡訊序號及訂購人證件（身分證、健保卡或駕照）至指定取貨超商的Kiosk服務機台（如ibon、FamiPort、Life-ET、OK‧go）列印取貨小白單。

3月26日可至指定超商取得3片口罩，和網路購買高鐵票流程類似，萬一有需要可查驗證件，可持親友證件及序號代取，暫未訂定代領人數上限。

羅一鈞表示，

民眾若不想使用線上預購或不想等候太久的民眾，

仍可至健保特約藥局或衛生所購買。

指揮中心物資組組長王美花昨(10)日曾指出，口罩仍以實體藥局通路為主，網購是讓無法排隊的上班族多一個管道。未來會把藥局和網購的一致規劃，網購不會減少實體供應量。

圖/衛福部