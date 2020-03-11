快閃下殺每人888元起 3月起和逸、慕軒飯店讓你撿便宜

國泰飯店觀光事業集結旗下HOTEL COZZI和逸飯店‧台北民生館/台北忠孝館/台南西門館/高雄中山館及MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店雙品牌共五間飯店，推出雙人入住限時優惠，即日起至5月31日止每人只要888元起的『超值輕鬆遊專案』，同步享有會員現折１００元及館內餐食消費７折的雙重優惠，回饋給長期支持國泰飯店觀光事業的旅客，以超乎想像的限時優惠，邀請對旅宿品質有高度要求的旅客前來入住。

HOTEL COZZI和逸飯店雖成立僅７年，但已深受國內外旅客的喜愛，除了因其位處市中心精華區域及交通便利，更具備優質的星級服務及硬體設施，擁有高達３０～４０％以上的常客回流率及絕佳好評，主因為全台各地分館充分展現當地特色，而且整體裝潢設計新穎簡潔，並提供寬敞的住宿空間，不論是具備交通便利性且舒適放鬆的商務出差需求，或是想要星級規格且服務溫暖親切的享樂族，甚至是喜歡體驗在地元素的旅人，和逸飯店都能滿足不同的喜好需求！

南台灣一向以來都是國內旅遊熱門去處，遊走府城歷史巷弄、探訪港都藝文特區風情，和逸飯店旗下台南西門館/高雄中山館，每間客房寬敞明亮、均備有獨立式浴缸，輕鬆享有溫馨親子遊或甜蜜情人之旅。

榮獲世界奢華酒店大獎，慕軒飯店每人只要1388元起

MADISON TAIPEI慕軒飯店位於台北市大安區敦化南路樹海景緻優越的黃金區位，以其低調的豪華和優雅而聞名，於2018-2019連續兩年名列台北米其林指南推薦飯店及連續三年獲得World Luxury Hotel Awards 世界奢華酒店大獎，慕軒飯店更是各大訂房平台上的熱門精品飯店。重視每位貴賓睡眠品質，慕軒飯店備有防蟎抗敏寢具、Antibac2k空氣清淨球、舒緩美腿機及高達十種枕頭選單等，營造完全緩解壓力、窩心至極的舒眠環境。此次也響應國泰飯店觀光事業的限時優惠回饋國人，即日起至5月31日止雙人入住限時優惠，每人只要1388元起，即可體驗奢華尊榮的慕軒飯店，並同享會員現折１００元及館內餐食消費７折的雙重優惠，享受超值並永生難忘的旅遊住宿體驗。