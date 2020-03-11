抗疫英雄吃起來 飯BAR LiLi最低58折

疫情不斷！重創經濟，此時此刻最需要熱呼呼的美食來療癒身心靈，飯BAR Li Li微風北車店推出2020最狂快閃優惠，3/10起不分平假日連續14天，凡訂位不限人數、不限消費金額，單點通通58折、桌席6折起，用滿滿的誠意，號召客人上門！

抗疫必吃好菜‧飯BAR Li Li 給你家的味道

防疫是場長期抗戰，不敢搭乘大眾交通工具返鄉就來點家鄉味料理吧！特選蛤蠣與大量蒜頭，經過6小時以上慢火熬製，成就了前所未見的濃郁鮮美，小小一口湯裡含有豐富的維生素B、A、E，迅速幫您使細胞活化，製造抗體，用茶壺煮湯湯更鮮，只在台北車站2樓的飯BAR LiLi才喝的到<碗茶精力蛤蜊湯>，還不趕緊多喝幾碗！精選營養價值極高的深海鱈魚，蛋白質高、脂肪少是迷人牠的優點，且擁有豐富的維生素B，是現代人養身的首選。肉質柔軟又有彈性的鱈魚吸收了飯BAR特製舒服辣椒醬，入口的麻辣、鮮香、嫩爽，刺激著唾液大量分泌，韻渲染喉的火熱彷彿煙消雲散，這便是<火紅椒滾淋鱈魚>所獨有的嫣然景色。

抗疫英雄吃飽飽‧出示優惠券享專屬折扣

疫情殘酷來襲，全球進入景氣寒冬，搞得人人心慌慌，想要多一點愉快激素平撫心情又不想要花大錢嗎？那就來微風北車吃飯BAR Li Li吧！即日起連續14天，不限平假日，不限用餐人數，凡「訂位」出示抗疫英雄優惠券，單點用餐享58折、桌席6折起優惠！想品嚐時髦中菜又不想跟人群接觸嗎？一通電話立即搞定！來電預訂餐點，再開車至台北車站西3門入口車道，即可享受雙腳免踏地，美味送上車的專屬服務，讓您直接將餐點帶回家享用！在這艱辛的非常時期，讓飯BAR的好滋味花雕遇到雞、美人茶遇東坡肉、冠軍麥片美人腿、水煮泡著牛兒片，還有大院椒辣香臭腐都不會缺席，伴您渡過每一天。