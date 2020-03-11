理想大地 火金姑行程「春季賞螢」活動

今年春天最令人期待的美景，就是在漫天紛飛、螢光圍繞中感受宛若銀河的樂趣。花蓮大農大富平地森林園區占地1250公頃，植林十餘年有成，目前有逾50種鳥類及多種兩棲類出沒，被譽為台灣最美賞螢秘境。夜間群螢飛舞，成群結隊忽明忽滅，閃爍的螢光讓你仿彿置身於璀璨的星空之下, 加上追逐螢火蟲一閃一閃亮晶晶的奇景，讓你分不清是置身在夜間觀星或群螢環繞中，在花蓮零光害星空及夜間平地森林園區兩者皆得。今年賞螢季特別提前報到，所以請提早規劃旅遊行程，到花蓮一睹螢光漫天的美景！

晶螢飛舞 浪漫相遇

理想大地為回饋回流旅客，輪番推出各式精緻住房專案。最優惠的「春遊理想」旅遊專案，不僅可入住西班牙主題房型乙晚並享用陽光自助早餐、搭乘環保輕艇漫遊園區，即日起至6/30止可超值享受幸福晚餐、漫遊套裝主題遊程、輕盈舒壓療程等好禮三選一的精選禮遇。超級五星級飯店的頂級享受，藍天白雲、縱谷環抱，搭乘浪漫輕艇遊應許之河，假期中暢玩花蓮大山大水，夜晚三五好友或家庭親子平地賞螢，除了近距離與大自然接觸，還能置身於成群螢火蟲美景中，近距離窺探森林中最耀眼的點點綠寶石，並在浪漫月夜中了解螢火成蟲如何在為期一個月不到的生命週期裡，透過一閃一閃的光芒，追求另一半完成浪漫美麗終生大事。一年一度的螢火盛會，抓住這轉瞬即逝的絕美時光，來看螢火蟲吧！

螢光撲天蓋地 理想大地追螢之旅開跑

全台最早的螢火蟲已經開跑囉! 理想大地力推「春季賞螢」活動，天天由飯店專車出發，每位收費600元, 帶領遊客前往全台最強螢火蟲秘境，目睹一生必看的浪漫螢光盛會！即日起至4/6 入住理想大地，任一住房專案皆可加購賞螢之旅,每日限量, 4人以上即可成行,今年春天漫遊花東縱谷最美好的視覺饗宴。詳細請上官網或電洽03-02-2658-8181、03-86-56789。