搶攻MICE商機 宜蘭綠舞入住送會議場地 再贈獨家「 密室逃脫」

春暖花開好時節，位於宜蘭五結鄉的宜蘭綠舞觀光飯店，為回饋各大公司行號，即日起今年年底，推出2020年「領袖會議住房專案」，期間單次預訂8間(含)以上房間，半日會議雙人客房每位NT$3,350+10%起、全日會議雙人客房每位NT$3,850+10%起，超值專案內容除能使用會議場地、會議期間享午餐以及精製茶點外，還可以暢遊綠舞「日式主題園區」，漫步在蘭陽平原中大口森呼吸、浸泡在戶外半露天「風呂浴場」享受精油藥浴，洗滌整日工作勞累。

有別於市區飯店，宜蘭綠舞因擁有廣大腹地以及自然山水風光，受到各企業舉辦團隊凝聚活動Team-Building以及各形式會議青睞。挑高8米、以奢華的施華洛世奇水晶燈點綴的「慕韻宴會廳」，以宴會型安排最多能容納約22桌， 配備燈光影音設備，兼具功能與美學設計。若是小型會議則推薦「舞墨多功能會議室」，採光極佳、大片落地窗環繞著會議空間，還能坐擁遠處的龜山島美景，即使外出開會也能擁有好心情。

而搭配領袖會議住房專案，即日起至2020年6月30日止，平日可以免費暢玩綠舞「莊園之謎．尋找守護神」密室逃脫活動乙次。活動採團體預約報名，最少10人即可開團遊玩，參加者可以享受角色扮演的樂趣、在萬坪園區中關卡中齊心協力破解道道難關，讓員工在團康活動中增進彼此感情、凝聚向心力。

另外，綠舞日式園區也推出期間限定「綠舞 流雛祭典」活動，即日起至2020年3月31日止，房客可於遊客中心體驗日式摺紙，以及在綠舞湖畔體驗日式「流雛」活動。源自日本女兒節傳統慶典的「流雛」儀式，將紙製娃娃放進稻草籃中，隨著湖水順流而下，帶有祈願女孩幸福成長、消災解厄的寓意。活動為免費體驗，名額有限須提前預約。