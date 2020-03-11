國人限定！華泰大飯店集團「春遊華泰住房加碼專案」

華泰大飯店集團旗下飯店遍佈台北及墾丁，為提供國人更多元的觀光旅遊選擇，即日起至2020年4月30日，推出「春遊華泰住房加碼專案」，不限平假日皆可入住，讓旅客透過住宿各式風格品牌飯店，重新認識台北及墾丁的豐富面貌！台北華泰王子大飯店、華泰瑞舍、HOTEL QUOTE Taipei、HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居，不僅提供NT$1,999起的驚喜價格，還贈送NT$1,000起的餐飲折抵；位於墾丁的華泰瑞苑名列全球十大國家公園旅宿之一，花園客房僅需NT$4,999起，入住即贈送NT$1,000餐飲或SPA療程折抵，讓旅客在今年春天不必出國遠行，在台灣就有度假好心情。

台北四館飯店各具風格 滿足各式住房需求「春遊華泰住房加碼專案」除提供國人限定的超誘人房價，更贈送NT$1,000起的各飯店館內餐飲消費折抵，旅客於住宿期間可選擇自己喜好的餐廳、酒吧及安排用餐時間，自由彈性度極高。

位於中山區雙連站旁的華泰王子大飯店，豪華客房專案價格只需NT$1,999，加碼再送NT$1,000的餐飲折抵。華泰王子大飯店鄰近新光南西、赤峰街商圈及寧夏夜市，無論購物、觀光、文創都近在咫尺；館內九華樓的片皮鴨及粵菜遠近馳名，氣氛活潑浪漫的驢子餐廳則是最佳約會或聚會首選。

華泰瑞舍為結合飯店與住家特色的公寓式飯店，空間設計巧具匠心，完整展現都會輕豪宅的氣息，如家般的客廳、臥房、廚房等規劃，以及完整廚具設備，構築出豐富的在地旅宿生活。Abundance Room 只要優惠價NT$3,899，加碼贈送一旁的華泰王子大飯店九華樓、驢子餐廳、驢子烘焙坊的NT$1,000餐飲折抵。

HOTEL QUOTE Taipei 是台北設計風格旅店的首選，座落於台北小巨蛋商圈，甫於2019年底進行輕改裝，為原本靜謐低調的設計帶來更加清新的面貌，入住U房只要優惠價NT$3,199，加碼再送NT$1,000的館內333 RESTAURANT & BAR餐飲折抵，旅客可盡情享用人氣早午餐、各式輕食下午茶與調酒的各色風味。

HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居矗立於台北東區忠孝復興捷運站旁，由知名設計師陳瑞憲一手打造，洗鍊奢華與沈穩靜謐的新美學空間，為Design Hotels™聯盟、Fine Hotels & Resorts 成員及Marriott® Hotels 萬豪酒店集團合作夥伴，不限平假日入住都會客房只要優惠價NT$5,099，加碼再送高達的NT$1,500餐飲折抵。館內的高級海鮮牛排餐廳 TK SEAFOOD ＆ STEAK 由曾於歐洲米其林餐廳歷練的 Hung 吳慶鴻主廚執掌，全新推出的春季新菜絕對能滿足每個老饕的味蕾，而名列亞洲50大最佳酒吧之一的 EAST END，則是盡情品味都會夜色時光的最佳首選。

墾丁最新地標、亞洲唯一名列「全球十大國家公園旅宿」的華泰瑞苑，位於墾丁國家森林遊樂區內，依傍大尖山、坐擁大灣海景，曾為先總統 蔣公指定的度假行館，現在是網紅網美最愛的度假新秘境，已連續多年獲評為墾丁最受歡迎飯店。質樸寧靜的風格、悠閒自得的氛圍，是全台唯一Design HotelsTM度假飯店。花園客房只要優惠價NT$4,999起，海景客房NT$5,999起、海悅客房NT$6,999起，加碼再送NT$1,000的沐餐廳或SPA By Valmont折抵，住客可在大自然間享受沐餐廳屏東在地特色早餐、下午茶、瑯嶠風味餐，或瑞士頂級保養療程。