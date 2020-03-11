調查: 新住民在臺工作滿意度近9成 納保率、收入顯著提升

來自越南的鍾秀兒(左) 印尼的林達(中) 以及中國的王芬芬(右)，三位新住民分享她們在台灣的故事 來自越南的鍾秀兒(左) 印尼的林達(中) 以及中國的王芬芬(右)，三位新住民分享她們在台灣的故事 (來源 台灣英文新聞)

(台灣英文新聞/ 張晏齊 台北報導) 內政部今(11)日公布107年新住民生活需求調查結果，就業的新住民對目前工作滿意度高達九成，家庭平均月收入也較5年前增加13.9%。整體而言，新住民已更加融入臺灣社會，也開始投身公益，成為國家發展的新力量。

內政部表示，我國的新住民人數已近56萬人，為瞭解新住民在臺生活需求情形，自民國92年起，每5年辦理1次「新住民生活需求調查」，這次調查共完成1萬8千餘份有效樣本，結果顯示，不論新住民的納保率、家庭收入或參與照顧服務措施等情形，都有所提升改善。

工作滿意度部分，在政府努力推動新住民多元就業機會的各種措施下，新住民對目前工作滿意度達89.8%，持有技術士證的比例，也自102年調查的3.3%提升至6.1%。另外，新住民朋友有創業意願的比例約有15.9%。這次調查發現，有6成以上新住民在臺居住期間已超過10年，其中曾參加各項培訓課程的新住民，也從102年調查的37.6%增加到54.2%，參與的主要項目，包括汽機車駕訓考照、國中小補校、成人基本教育研習班、識字班、美容美甲等。

目前我國新住民以35至44歲青壯年居多，占47.3%；在臺工作以服務業為主，占59.6%；整體勞動參與率為70.92%，明顯高於國人的59.19%；家庭平均月收入也較前次102年調查提升13.9%，增加6,401元。中央研究院社會學研究員楊文山表示，許多來台新住民希望能提高其生活以及經濟水準，因此在婚後及產後回歸職場的婦女也較台人為高。

社會保險部分，加入全民健康保險的新住民達97%，較102年調查增加了7.5個百分點；另外，勞保、漁保、農保與公保等在職保險的投保比率，也由102年的32.6%，增加到55.5%，新住民在社會保險的覆蓋率，已有明顯的提升。

今日受邀出席記者會，來自印尼的新住民林達(Linda)表示，來臺已約18年，目前在移民署的服務站擔任印尼語通譯，母女曾參加移民署舉辦的海外培力計畫，因自身語言長才，也受邀擔任大學印尼語講師。她說:「台灣的移民署就是新住民的娘家。」林達也稱讚政府新南向政策提供許多新住民發揮他們語言優勢的機會。

對此，內政部常務次長邱昌嶽表示，由各項數據來看，新住民在各方面都更加融入他們在台灣的生活，往後政府繼續鼓勵新住民考取技能證照，以及參與更多社會服務，讓台灣能夠成為跟更融洽的多元文化社會。