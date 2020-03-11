富邦投信2020囊括多項大獎肯定

日前2019《指標》台灣年度基金大獎及2020年Smart智 富月刊台灣基金獎獲獎名單出爐，富邦投信再度連莊，勇奪2019 《指標》台灣年度基金大獎7項大獎，而富邦台灣釆吉50基金及富 邦標普美國特別股ETF基金則奪得Smart智富月刊台灣基金獎 之ETF「國內原型類」與「海外原型類」的殊榮。

富邦投信指出，此次在2019《指標》台灣年度基金大獎中， 是二度榮獲ETF實力大獎的投資人教育大獎， 顯見富邦投信長期深耕ETF領域的努力，深獲肯定。ETF雖屬被 動式投資，但並不像表面上看起來那麼簡單， 隨著創新產品的增加而日益複雜。 若能讓一般投資人更理解其中的複雜度，會對他們更有助益。 為了幫助投資人理解完整的 ETF面貌，包括較不為人所知的問題， 且其目的不在於銷售產品或提供服務， 富邦投信一直致力於讓投資人能建立正確的報酬預期， 以及健康的風險承受度，也期望能夠對於整體ETF市場交易水準的 提升有所助益。

此外，在「最佳表現ETF大獎」獎項中有2檔ETF獲獎， 包括富邦NASDAQ(00662)、富邦科技(0052)， 其中富邦NASDAQ已連續第三年獲獎，富邦科技(0052)也 是連兩年獲獎，表現亮眼無庸置疑。能夠屢屢獲獎，富邦投信認為， 除了績效相對突出之外，ETF更重要的是操作上要能夠貼近追蹤的 指數，這也是富邦投信持續努力的方向， 且富邦投信能夠在多項類別皆獲獎，顯示其紮實的ETF投資研究團 隊實力，深獲肯定。至於主動式基金的表現也不遑多讓， 在台灣大型股票類及亞洲股債混和類均拿下「最佳基金公司獎」。

另外，2020年「Smart 智富台灣基金獎」就資產規模、受益人數表現等量化數據， 並綜合造市積極度、產品對投資人貢獻度等質化條件，選出7檔優質 ETF，富邦投信即有兩檔ETF獲獎，包括富邦台50( 006208)、富邦美國特別股(00717)皆脫穎而出， 尤其富邦美國特別股僅成立兩年多，便已連續兩年獲獎， 去年拿下創新類ETF獎項、今年則勇奪海外原型類ETF獎項， 主要獲獎原因除了造勢積極外，該ETF為亞洲首檔特別股ETF， 能做為投資人低成本、便利投資特別股的工具。

至於富邦台50，由於富邦投信在2019年與合作造市商進行流動 性改善，該ETF 2019年交易量成長1300%、受益人數也成長了215%， 再加上經理費在台股ETF中相對較低，而獲得評審之青睞， 勇奪國內原型類ETF獎項。

富邦投信長期投入ETF產品的開發與推廣， 期望商品廣度跟深度兼備，一方面要滿足客戶多面向的需求， 另一方面也希望藉由ETF的低成本、交易簡便、資訊透明、 風險分散等優勢，為投資人打造全方位的ETF投資平台， 並推動資產配置的觀念，目前投資人在證券下單時， 已經可以依據本身的理財需求、風險屬性，選擇合適的ETF投資組 合來單筆投資或定期定額，進而達成投資目的。

富邦投信強調，未來富邦投信也會持續加強研發獨特的主動式商品， 與ETF商品做產品線的互補，提供投資人全方位的資產配置利器。

富邦投信2020年榮獲多項大獎

評選機構 得獎公司/基金 類別/獎項 2019《指標》年度台灣基金大獎 富邦投信 最佳基金公司獎—台灣大型股票類同級最佳獎 最佳基金公司獎—亞洲股債混合類傑出表現獎 ETF最佳基金公司獎—可持續投資ETF類同級最佳獎 ETF最佳基金公司獎—中國股票ETF類傑出表現獎 ETF實力大獎—ETF投資人教育大獎傑出表現獎 富邦NASDAQ-100基金 最佳表現ETF大獎—美國股票類同級最佳獎 富邦台灣科技指數基金 最佳表現ETF大獎—產業股票-科技類同級最佳獎 2020年晨星暨Smart智富台灣基金獎 富邦台灣釆吉50基金 國內原型類指數股票型基金獎 富邦標普美國特別股ETF基金 海外原型類指數股票型基金獎

資料來源：香港指標雜誌(BENCHMARK)、美國晨星（Morning Star）；資料日期：2020.02