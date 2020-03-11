新北技職生好表現! 靠專業英文PVQC競賽進國立大學

新北市力推專業英語力， 在全國專業英文能力PVQC大賽獲獎數全國第一。今（109） 年樟樹國際實創高中多媒體動畫科的賴品劭與流行服飾科黃柏馨同學 ，分別藉PVQC競賽的特殊表現， 透過特殊選才入學方式錄取國立大學，為自己的人生加值!

樟樹國際實創高中多媒體動畫科賴品劭同學，順利錄取國立中山大 學外國語文學系，曾榮獲北區專業英日文詞彙能力大賽「 數位多媒體設計」季軍， 及榮獲第八屆大學生計算機應用能力與專業英文暨海峽兩岸產業核心 技能素養大賽「專業英文詞彙數位多媒體設計」冠軍， 並連續二年榮獲「 新北市菁英盃競賽專業英文詞彙組數位多媒體設計」金腦獎，持有 PVQC「數位多媒體和設計專家級Tier4 (4級) 」及「商務和管理專家級Tier5 (5級) 」證照，更取得多益960分（聽力滿分）金色證照。

樟樹國際實創高中流行服飾科黃柏馨同學錄取臺北市立大學都會產業 經營與行銷學系，他將語言及服裝專業結合，跳脫出學科專業， 突破自我，連續二年跨領域榮獲PVQC「商業與管理」 金腦獎佳績。也曾在國際性青年論壇以全英文發表專題，例如： 運用多媒體動畫，結合服裝創造多功能及環保概念「環保雨傘套」； 運用科技，結合服裝與美國高中生跨國合作， 為市長打造一件獨一無二的太陽能發熱衣。

教育局長張明文表示，全市技術型高中雙語教育政策，以「 動手做學英文」為核心理念，融合生活英語、 專業英文及多元職場情境體驗學習， 學習專業技能同時學習專業英文，建立雙核心能力， 讓英文學習是實用、有用、願意用，更透過「課程教學」、「 環境營造」、「師資培力」、「社群平台」和「專業實踐」五面向， 培養接軌國際的技職人才。

此外，因應寒假延後開學，學生也主動在家自主練習PVQC。榖保 家商林羽潔同學說：「去年參加PVQC大賽， 因緊張差1分晉級前三名， 今年寒假延長就使用PVQC線上平台自主練習， 強化專業英文聽說讀寫能力，期許自己今年有更好成績。」清水高中 林昱安同學也說：「新北市PVQC檢測系統好有趣， 每個項目都能檢測我的英文綜合能力。」三和國中陳粲鵬同學則說： 「線上檢測很適合訓練聽力及單字拼寫能力， 更可以增進自己英文聽說讀寫的能力耶!」

新北市教育局表示，技職生最大的優勢是具備專業技能， 好的英語力，可為職涯發展加分。 教育部已將專業英文PVQC與多益、 全民英檢並列在高級中等學校學生學習歷程檔案「語文證照- 英文類」的有效學習證明之一，有助於學生未來升學與就業。 新北市透過扎根專業英文課程， 鼓勵師生共同投入4月11日新北市英文菁英盃PVQC大賽， 提升國中、高中職學生的專業語文能力及國際視野。