台灣證券交易所：全體上市公司109年2月份當月營收較108年同期衰退3.69％

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計866家及76家，除三發地產股份有限公司（代號：9946）因故無法如期申報外，餘941家已於109年3月10日前完成109年2月營收申報作業。

依據上市公司公告109年2月營收顯示，本（2）月份全體上市公司營收總計1兆9,353億元，較108年同期衰退740億元（-3.69%），營收成長公司共446家，衰退公司共495家，較107年同期則衰退896億元（-4.42%）。另累計1至2月全體上市公司營收總計4兆4,038億元，較108年同期衰退3,704億元（-7.76%），營收成長公司共292家，衰退公司共649家（相關資料詳如附表），較107年同期則衰退3,759億元（-7.86%）。

全體上市公司109年2月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為半導體業、資訊服務業及汽車工業，衰退趨勢之主要產業為觀光事業、橡膠工業及其他電子業。全體上市公司1至2月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為半導體業、資訊服務業及汽車工業，衰退趨勢之前三名產業為電器電纜業、橡膠工業及玻璃陶瓷業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（2）月份營收成長較大之產業，半導體業因個別公司受惠手機及高速運算需求動能增強，資訊服務業及汽車工業因個別公司去年同月遇春節假期，本月營運天數較多，故營收較108年同月成長；當（2）月份營收衰退較大之產業，觀光事業、橡膠工業及其他電子業等因消費意願及復工情形受全球新冠肺炎疫情影響，致本月較108年同月營收衰退。

全體上市公司累計至109年2月營收成長較大之產業，半導體業因個別公司受惠手機及高速運算需求動能增強，資訊服務業因個別公司大型專案完成驗收，認列營收，汽車工業因新車款持續熱銷，故累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，電器電纜業、橡膠工業及玻璃陶瓷業等因受全球新冠肺炎疫情延遲復工，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs。