情牽百年緣起不滅 臺灣企銀「大稻埕百年穿梭影視情」特展

臺灣企銀「意象大稻埕」藝文空間正式啟用後已舉辦多場人氣畫展，吸引來行客戶、在地鄉親及觀光客駐足參觀，在掌聲及期待下，再度結合在地文化，以大稻埕兼具歷史與現代的獨特風華，展開春季第一場盛宴，與青睞影視共同策劃為期一個月的「大稻埕百年穿梭影視情」特展盛大展出。

青睞影視成立於2004年，創辦人為票房破億電影《雞排英雄》知名導演葉天倫，擅長拍攝與大稻埕相關題材的影視作品，在評價及收視上都有優異成績，今精選相關劇照，於該行「意象大稻埕」藝文空間精緻呈現，回顧自1920年至 2020年，從《紫色大稻埕》到《雙城故事》，從《浪淘沙》到《老姑婆的古董老菜單》，百年來的大稻埕土地生活愛戀史，精彩刻劃臺灣不同世代的生命脈絡，精彩絕倫。本次展出作品包括2000年奧斯卡外語片臺灣代表電影－《天馬茶房》(1999年) 、春節檔票房冠軍電影－《大稻埕》(2014年) 、電影《愛情算不算》(2016年)、榮獲金鐘獎「最佳戲劇節目」五大獎電視劇－《浪淘沙》(2005年)、電視劇《矽谷阿嬷》（2008年）、旗艦級大河連續劇《紫色大稻埕》(2016年)（NETFLIX 190國家播出中）、臺灣首部NETFLIX原創影集－《雙城故事》(2018年)，亦正於190國家播出中，另外預定於今年六月播出的電視劇《老姑婆的古董老菜單》(2020年)，更是特別令人期待。

臺灣企銀是唯一一家總行位於大稻埕的銀行，積極支持當地藝文活動，力挺新創及文創，除為相關產業注入資金活水，更不忘持續關懷藝文發展，未來將嚴選展覽主題，於臺灣企銀「意象大稻埕」藝文空間定期舉辦展覽，為臺灣藝文產業盡一份心力。

本次展期至3月27日，細述大稻埕的前世今生與生活脈絡，百年來的歲月史痕凝結數不盡的台灣敘事，帶領民眾走入 1920～2020之時空旅程，展出時間為每週一~五AM9:00~PM3:30 （例假日不開放)、地點位於臺灣企銀「意象大稻埕」藝文空間（臺北市大同區塔城街30號1樓），歡迎各界蒞臨觀賞。