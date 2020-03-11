台灣名導蔡明亮美國回顧展　開幕片《愛情萬歲》重現空虛寂寞台北人

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 擁有獨特電影語彙的國際名導蔡明亮，受到美國重要藝術機構邀約，將舉辦規模之最的回顧展，於13日起至4月19日紐約、華府及芝加哥播放19部經典作品。

馬來西亞籍台灣導演蔡明亮剛以新作《日子》入圍柏林影展競賽單元，並獲會外賽「泰迪熊評審團獎」，應紐約現代美術館(MoMA)、華府國家亞洲藝術博物館、芝加哥大學電影學會等重要藝術機構的邀約，將舉辦「蔡明亮電影美東回顧展」。

文化部新聞稿指出，此次的展覽自3月起巡迴紐約、華府及芝加哥三地，共計放映19部作品，是蔡明亮近年北美最完整、規模最大的回顧展。

本次回顧展的開幕片將由蔡明亮1994年作品《愛情萬歲》挑大樑，該片曾獲國際影壇多項大獎，包括威尼斯影展金獅獎、費比西獎、金馬獎最佳導演獎等，只用了御用男星李康生、陳昭榮及楊貴媚3名主演員，而片中極度簡約對白和配樂，深刻反映出台北人心靈寂寞、精神空虛的生活，將於13日晚間7時將於華府國家亞洲藝術博物館登場。

蔡明亮回顧展取名「Lonely Hearts」，呼應蔡擅長以影像空間感呈現冷漠疏離的現代都會的拍攝手法，以獨特幽默描寫人心深處之孤獨失落，情節與對白均十分簡潔，著重運用具有詩意的畫面構圖帶給觀眾視覺衝擊，多年來享譽世界各大影展。

文化部指出，蔡明亮出生於馬來西亞華僑家庭，大學時期來台就讀，投身電視、舞臺劇及電影創作，1993年首部電影作品《青少年哪吒》驚豔影壇，隨即進入創作高峰期，持續於電影題材及藝術形式中挑戰自我，作品包含《你那邊幾點》、《不散》 、《天邊一朵雲》均獲得國際矚目，受到柏林、威尼斯等各大影展獎項的肯定。

值得一提的是，蔡明亮曾於2006年受法國羅浮宮邀請，以該館珍藏之達文西名畫「聖施洗約翰」及背後的故事「莎樂美」為主題創作《臉》，該片入選2009坎城影展競賽，亦為羅浮宮典藏的第一部電影，也將於此次影展放映。

此次，全面性的回顧影展納入蔡明亮奠定國際地位的《河流》、《洞》，以及較近期作品《無色》、《一念》、《行者》、《你的臉》、《光》，而剛征戰柏林影展的新作《日子》也在放映陣容中，邀請影迷回味及重新發現其作品對電影藝術的貢獻及雋永的意義。

本次回顧展由駐紐約辦事處臺北文化中心、駐美國代表處臺灣書院與美國國家亞洲藝術博物館、美國電影學院銀泉戲院及文化中心、紐約現代美術館、芝加哥大學電影學會、芝加哥藝術學院、西北大學布洛克美術館等單位共同合辦。

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