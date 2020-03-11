武漢肺炎陰影下　日本默默紀念311地震九周年

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 武漢肺炎陰影下，今天(11日) 適逢2011年日本東北大地震九周年，為了避免疫情擴大，日本官方取消了正式的紀念活動。

日本首相安倍與閣員，下午聚集在首相辦公室，並於當年地震發生的時刻: 下午 2:46默哀，舉行簡單的紀念儀式。他在致詞時為今年取消官方紀念活動表示道歉，並強調重建工作，已經到收尾階段(下圖) 。

圖/美聯社

圖為日本福島縣南部磐城市海邊。(美聯社)

不過當年東北部災區的居民，沒忘記在這一天，紀念他們在地震或海嘯當中失去的、最親愛的人。他們帶花到海邊默默祈禱（上圖) ，或是從自己所在的位置望向海邊，靜靜地紀念親人，希望親人在另外一個世界也能過得很好。

在東京等地，民間依舊舉行了簡單肅穆的紀念儀式。民眾對著祭壇鞠躬或獻花致意（下圖) 。

2011年的今天，規模9.0的地震和隨之而來的巨大海嘯，對日本東北部造成重創，引發一系列災害及核能外洩事故。

這場日本史上最大的天然災難，根據美聯社報導，導致超過1萬8千人喪命，眾多民宅或辦公大樓遭損毀。福島核能外洩事件更迫使16萬人逃離當地，迄今仍有超過4萬人因為顧慮輻射污染，而無法重返家園。

圖為日本東京紀念活動 (美聯社)